«Polexit» : pourquoi une sortie de la Pologne de l'UE est-elle évoquée ?

Entre la Pologne et l'Union européenne, le torchon brûle. Suffisamment en tout cas pour que la menace d'une rupture, le «Polexit», soit brandie. Le pays s'est attiré les foudres de l'UE en contestant la primauté du droit européen sur le droit national, jeudi 7 octobre.

La plus haute juridiction polonaise a en effet décrété que certains articles du traité de l'UE étaient «incompatibles» avec la Constitution du pays. La Cour constitutionnelle polonaise a donc enjoint les institutions européennes à ne pas «agir au-delà du champ de leur compétences». En d'autres termes, de ne pas interférer avec le système judiciaire national.

