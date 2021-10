Etats-Unis : qu’est-ce que le Columbus day, et pourquoi fait-il polémique ?

Une fête inscrite dans le calendrier qui ne fait pas l'unanimité. Ce 11 octobre, comme chaque deuxième lundi du mois d'octobre, les Etats-Unis célèbrent le «Columbus Day», en hommage à Christophe Colomb, explorateur qui avait découvert le continent.

En place depuis le 19e siècle, cette fête fédérale est largement critiquée, en raison du passé de Christophe Colomb, et les exactions commises par les colons européens envers les peuples indigènes américains. Pour beaucoup, célébrer cette figure historique est une insulte aux natifs américains.

Le mouvement n'est pas récent, mais il prend de plus en plus d'ampleur. A tel point que certains Etats ne reconnaissent plus Columbus Day. Plus d'une dizaine d'entre eux ont choisi ces dernières années de renommer cette journée spéciale en «Indigenous Peoples' Day» («Le Jour des Peuples Indigènes», en français).

Une première historique

En 2021, prenant cela en compte, Joe Biden a fait le choix de proclamer les deux journées en même temps pour le 11 octobre. Car s'il a semblé important au démocrate de commémorer la «contribution inestimable et la résilience des peuples indigènes», supprimer Columbus Day purement et simplement n'est pas chose aisée. En effet, la population italienne américaine reste très attachée à cette fête, qui ne célèbre pas uniquement Christophe Colomb, mais la contribution à la nation de tous les migrants en provenance du pays européen.

Reste que la proclamation de l'Indigenous Peoples' Day par Joe Biden est une première historique. Jamais un président américain n'avait fait le choix de reconnaître officiellement ce jour. Par le passé, Donald Trump s'y était même violemment opposé. Selon lui, alors que de nombreuses statues de Christophe Colomb avaient été retirées des rues en 2020, des «activistes radicaux» tentaient alors de «diminuer l'héritage» de l'explorateur italien.