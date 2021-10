Angleterre : les médecins noirs et asiatiques victimes de discrimination à l’embauche à Londres, selon une étude

Grâce aux données collectées auprès du service public de santé britannique (NHS) dès 2020, une étude publiée mercredi 13 octobre dans la revue médicale The BMJ a permis de mettre en évidence des cas de racisme liés à une discrimination à l’embauche pour les médecins londoniens.

A l’origine de ce travail, Sheila Cunliffe, une professionnelle des ressources humaines. Cette dernière a demandé aux 18 établissements du NHS les éléments liés au nombre et à l’origine ethnique des candidats aux postes médicaux, ainsi que ceux présélectionnés et ceux ayant reçu une proposition d’emploi.

New data published by @bmj_latest today show that white doctors applying for medical posts in London are six times more likely to be offered a job than black applicants https://t.co/WjMcn0YxGz

— BMJ (@bmj_company) October 14, 2021