Covid-19 : Pourquoi y a-t-il autant de morts en Russie actuellement ?

La pandémie de coronavirus atteint des sommets en Russie où le nombre de contaminations comme de morts explosent. Une situation qui s'explique notamment par de faibles restrictions et une vaccination insuffisante.

Des chiffres inédits et inquiétants

Selon le dernier décompte officiel rendu public ce dimanche 17 octobre, 34.303 contaminations ont été recensées en vingt-quatre heures, un record pour le pays depuis le début de la pandémie. Les autorités du pays ont aussi annoncé 997 décès liés au Covid-19 après 1.002 morts samedi. Une mortalité qui n'avait pas été aussi importante lors des précédentes vagues. Au total, la Russie déplore plus de 223.000 morts du Covid-19.

Une vaccination insuffisante

Seulement 32,8% de la population a bénéficié d'un schéma vaccinal complet contre 67% en France. La campagne vaccinale, qui a pourtant démarré dès décembre 2020, peine à décoller. Les Russes affichent une certaine méfiance vis-à-vis du vaccin Spoutnik V, crédité d'une efficacité de l’ordre de 83% par le ministère de la santé russe.

Avant l'été, un sondage indiquait que 62% des Russes ne souhaitaient pas se faire vacciner. Interrogée par CNN en juin dernier, l'anthropologue russe Alexandra Arkhipova parlait d'«une crise de confiance des gens dans les institutions politiques et médicales» et d'un manque «d'informations claires et transparentes» sur la vaccination.

L'objectif fixé par Vladimir Poutine de 60% de vaccination d'ici septembre est donc loin d'être atteint. La Russie avait pourtant été le premier pays à avoir approuvé un vaccin contre le coronavirus, en août 2020.

Des restrictions insuffisantes et inégales

Pour préserver l'économie du pays, Vladimir Poutine se refuse à mettre en place un confinement national malgré la situation alarmante. Les restrictions sont principalement locales et inégales selon les régions. Plusieurs d'entre elles ont réintroduit l'obligation de présenter des pass sanitaires pour accéder aux lieux publics mais comme dans d'autres pays, le business des faux QR code est florissant.

«Notre mission principale est de trouver le juste milieu entre briser les chaînes de contamination [...] et maintenir les conditions pour permettre à l'économie de tourner et aux gens de continuer à gagner de l'argent», a déclaré lundi 11 octobre le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, pour justifier la politique sanitaire du gouvernement.

Les autorités russes incriminent particulièrement la population qui ne respecterait pas suffisamment les gestes barrières et une trop faible vaccination, qualifiée d'«inadmissible» par Vladimir Poutine.