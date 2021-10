L'interprète de Gunther dans «Friends», James Michael Tyler, est décédé

Célèbre pour avoir participé à 150 épisodes de «Friends» dans la peau du personnage de Gunther, James Michael Tyler s’est éteint à son domicile de Los Angeles (États-Unis) ce dimanche 24 octobre à la suite d’un cancer de la prostate à l’âge de 59 ans.

L’acteur hollywoodien a joué dans de nombreuses séries, comme «Sabrina la sorcière», «Scrubs» ou encore «Just Shoot Me !». Mais son rôle le plus marquant restera celui de «Friends», où il incarnait Gunther, le manager du café «Central Perk».

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. pic.twitter.com/9coGnT5BHz

— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021