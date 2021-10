La Nasa aurait découvert la première planète hors de notre galaxie

Grâce au télescope Chandra, la Nasa aurait découvert la première planète située en dehors de notre galaxie.

Cette dernière serait située à 28 millions d’années-lumière de la Voie Lactée, dans la galaxie Whirlpool. Mais pour avoir la confirmation de cette passionnante découverte, les astronomes devront patienter au moins 70 ans, rapporte CNN.

C'est dans un communiqué publié le lundi 25 octobre que l'agence annonce avoir fait cette découverte.

NEW: Scientists may have detected evidence of a planet candidate orbiting a star outside our Milky Way galaxy for the first time. The exoplanet could be about the size of Saturn: https://t.co/yoeFcGn2RK





Have questions? Head over to @ChandraXRay for a Q&A. pic.twitter.com/TWNWKqnoMb

— NASA (@NASA) October 25, 2021