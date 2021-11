Un criminel se dit «content» de retourner en prison pour 12 années

Condamné à 12 ans de prison ferme et avec le sourire. Considéré comme étant l'auteur d'une série de vols à main armée au Canada, Richard Cardin, un récidiviste, s'est dit «content» de retourner en cellule.

«Je n’avais aucun droit de vous causer du tort. C’est la plus grosse erreur de ma vie. Pardonnez mes erreurs pour que je puisse me guérir», a-t-il déclaré aux victimes de ses braquages à l'issue du procès organisé à Saint-Jérôme. «C’est une sentence extrêmement sérieuse. Ça peut sembler drôle à dire, mais monsieur Cardin est content de régler son dossier et de pouvoir se tourner vers l’avenir», a expliqué son avocat Maître Nicolas Lemelin, selon les propos repris par le site canadien TVA Nouvelles.

Des braquages deux mois après sa libération

Le malfaiteur, âgé de 49 ans, n'en n'était pas à son premier vol. Il avait repris ses activités criminelles en août 2018, deux mois après sa libération conditionnelle, rapporte le site d'informations. Avec un complice, Richard Cardin avait braqué plusieurs bars de la ville de Montréal et ses environs et récolté plus de 21.000 dollars canadiens (environ 14.650 euros). Les deux braqueurs utilisaient à chaque fois le même mode opératoire, menaçant leur victime avec une arme à feu et une batte cloutée, pour leur soutirer de l'argent avant de prendre la fuite en voiture. Leur virée avait été interrompue le 4 novembre 2018, avec leur arrestation, les deux hommes attendant depuis leur jugement.

Richard Cardin a passé la majeure partie de sa vie d'adulte derrière les barreaux. Son père était lui même un criminel, condamné pour meurtre. «Pas encadré, il a de la difficulté à vivre en société», a ainsi précisé le procureur. Et si les risques de récidives semblent élevés, la juge Kathlyn Gauthier, qui a condamné Richard Cardin, dit avoir «senti des excuses sincères (...). Vous voulez vous en sortir. Tout est entre vos mains».