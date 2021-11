COP26 : plus de 80 pays s'engagent à réduire leurs émissions de méthane de 30% d'ici à 2030

Plus de 80 pays, dont l'Union européenne et les États-Unis, se sont engagés mardi pendant la COP26 sur le climat à réduire leurs émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre, de 30% d'ici à 2030 par rapport à 2020.

«Le méthane est l'un des gaz que nous pouvons réduire le plus vite» et le réduire «ralentirait immédiatement le réchauffement», a souligné la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, rappelant que ce gaz est responsable d'«environ 30%» du réchauffement de la planète depuis la Révolution industrielle.

It’s time to turn climate aspiration into climate innovation.





The First Movers Coalition is committed to the clean technologies of tomorrow.





Together, we can reduce emissions in carbon-heavy industries. #COP26 pic.twitter.com/2yTnNbsFcX

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 2, 2021