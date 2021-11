Etats-Unis : polémique après une autopsie pratiquée devant des spectateurs, facturés 500 dollars la place

Quelque 70 spectateurs ont participé à un événement singulier, le 17 octobre dernier à Portland, aux Etats-Unis. Rassemblés dans un grand hôtel de cette ville de l'Oregon, ils ont assisté à l'autopsie d'un homme en direct, déboursant 500 dollars (430 euros) chacun pour l'occasion. Face à la polémique, les organisateurs défendent une initiative strictement «éducative».

Le corps de David Saunders, décédé du Covid-19 à l'âge de 98 ans, a été disséqué par un anatomiste à la retraite. Durant plusieurs heures, le Dr. Colin Henderson a prélevé les organes du défunt, détaillant les différentes étapes de cette procédure qu'il a pratiquée durant toute sa carrière.

https://t.co/44YC1S8VpV, which hosted the live autopsy, recommends attendees get tested for COVID-19 as a precaution. The man whose body was dissected died of the disease. https://t.co/tzxGwcxWhT

— KING 5 News (@KING5Seattle) November 4, 2021