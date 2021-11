Angleterre : une minuscule et exceptionnelle bible en or découverte

Buffy Bailey, une infirmière vivant à Lancaster, dans le nord de l'Angleterre, a récemment découvert une petite bible en or lors d'une séance de détection de métaux sur des terres agricoles près de York.

L'objet, vieux de 600 ans, ne mesure que 1,5 cm de long. Il ne pèse que 5 grammes et est en or 22 ou 24 carats.

Mais, après expertise, cette petite bible serait «exceptionnement unique» et aurait appartenu «à quelqu'un d'incroyablement riche», peut-être à un membre de la famille du roi Richard III.

De ce fait, elle pourrait valoir plus de 100.000 Livres sterling, soit plus de 116.000 euros.

A tiny gold bible, which may have been owned by a family member of Richard III has been found by a metal detectorist from Lancaster.



NHS nurse Buffy Bailey, found the book near York. It's just 0.5 inches (1.5 cm) long, and could be worth over £100,000.https://t.co/CAiubnX7BZ

— BBC North West (@BBCNWT) November 5, 2021