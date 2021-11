Royaume-Uni : des milliers de cabines téléphoniques rouges finalement sauvées

Alors qu’elles étaient amenées à disparaître, avec l’avènement du téléphone portable et d’Internet, les mythiques cabines téléphoniques rouges vont être maintenues au Royaume-Uni, a annoncé le service des télécoms du pays ce mardi.

Il ne reste déjà plus de 21.000 cabines de ce type en Grande-Bretagne, plus de 96% de la population britannique disposant aujourd’hui d'un téléphone portable. Malgré tout, l'autorité régulatrice des télécommunications Ofcom a annoncé ce mardi qu’elle en protègera environ 5.000. L’opérateur BT va mener des évaluations pour savoir lesquelles seront les plus utiles, et les autres seront mises hors service.

Ces cabines seront préservées si elles remplissent certaines conditions : leur emplacement ne doit pas être couvert par les quatre réseaux de téléphonie mobile, ou bien plus de 52 appels doivent y avoir été passés au cours des douze derniers mois. Elles pourront aussi être conservées si certaines circonstances exceptionnelles l’exigent. Aussi, les autorités ont décidé de maintenir les cabines dans les endroits où les accidents de la route ou suicides sont fréquents. Si une cabine ne correspond pas à ces critères, elle pourra être mise hors service par les opérateurs téléphoniques, avec une autorisation préalable des autorités locales.

WiFi et chargeurs à disposition

L’Ofcom a également indiqué vouloir moderniser les cabines qui resteront en place en les dotant de WiFi et de chargeurs de portables mis gratuitement à disposition.

«Certaines des cabines téléphoniques que nous prévoyons de protéger sont utilisées pour passer un nombre relativement faible d'appels. Mais si l'un de ces appels provient d'un enfant en détresse, d'une victime d'un accident ou d'une personne qui envisage de se suicider, cette ligne téléphonique publique peut servir de bouée de sauvetage à un moment où on en a grandement besoin», a déclaré Selina Chadha, directrice de la connectivité d’Ofcom, dans un communiqué. Près de 150.000 appels ont été passés aux services d'urgence depuis les cabines téléphoniques au cours de l'année qui s'est achevée en mai 2020, a également rappelé le régulateur.

Les cabines hors service seront réutilisées d’une autre manière. Certaines ont déjà été transformées en distributeurs de billets ou bien en petites bibliothèques.