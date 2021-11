Un élu du Congrès publie une vidéo d’animation dans laquelle il frappe Joe Biden et Alexandria Ocasio-Cortez

Un symbole de plus du climat politique délétère aux Etats-Unis. Ce 8 novembre, le représentant républicain de l'Arizona au Congrès américain, Paul Gosar, a publié un montage vidéo dans lequel il est mis en scène en train de s'attaquer violemment à des démocrates.

Sur Twitter, il a ainsi utilisé son compte officiel pour dévoiler une vidéo tirée de l'anime japonais «L'Attaque des Titans». Son équipe de communication a en effet détourné le générique pour incruster des images de migrants à la frontière mexicaine, mais également les visages d'Alexandria Ocasio-Cortez, élue de New York très progressiste, et le président américain Joe Biden.

Dans la vidéo, l'on peut voir le visage de Paul Gosar plaqué sur celui d'un personnage qui frappe Alexandria Ocasio-Cortez dans le dos avec une épée. Dans les dernières secondes, il s'élance en direction du visage de Joe Biden, avec la même intention, avant que le plan de change.

L'élu a semblé très fier de ce montage pour le moins agressif, puisqu'il l'a retweeté avec son compte personnel en louant «la créativité» de son équipe. Alexandria Ocasio-Cortez n'a en revanche pas été de l'avis de son homologue du Congrès. «Donc pendant que je voyage vers Glasgow, un élu sinistre avec lequel je travaille, et qui a financé des groupes néo-nazi, a partagé une vidéo imaginaire de lui en train de me tuer. Et il ne subira aucune conséquence», a-t-elle tweeté.

So while I was en route to Glasgow, a creepy member I work with who fundraises for Neo-Nazi groups shared a fantasy video of him killing me





And he’ll face no consequences bc @GOPLeader cheers him on with excuses.





Fun Monday! Well, back to work bc institutions don’t protect woc https://t.co/XRnMAKsnNO

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 9, 2021