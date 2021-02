L'attaque du Capitole, son passé de victime d'agression sexuelle... le témoignage poignant de l'élue Alexandria Ocasio-Cortez

«Je pensais que j'allais mourir.» Figure phare du parti démocrate, l'élue Alexandria Ocasio-Cortez a vécu de l'intérieur l'assaut du Capitole par des militants pro-Trump le 6 janvier dernier. Dans un live Instagram lundi soir, elle en a fait un récit détaillé et bouleversant, révélant par ailleurs avoir été agressée sexuellement par le passé.

Au moment des événements du Capitole, la représentante du 14e district de New York a raconté s'être cachée dans une salle de bain de son bureau, après avoir entendu quelqu'un frapper violemment aux portes. C'est là qu'un homme a crié «Où est-elle ? Où est-elle ?». «C'est le moment où j'ai pensé que tout était fini (...) Je pensais que j'allais mourir», a raconté une «AOC» très émue.

Témoignage émouvant et édifiant de @AOC qui a cru mourir lors des émeutes au Capitole. Elle raconte notamment s’être cachée dans une salle de bain pendant qu’un émeutier entré dans son bureau criait “Où est-elle !” Elle ne cache pas être traumatisée 1/pic.twitter.com/A4DJ916LEn — Sonia Dridi (@Sonia_Dridi) February 2, 2021

Finalement, l'homme qui était entré dans son bureau s'est avéré être un policier du Capitole, qui ne s'est pas identifié comme tel. «Il me regardait avec énormément de colère et d'hostilité», a-t-elle affirmé. Il lui a alors dit de «descendre» et de se rendre dans un autre bâtiment.

Accompagné d'un collaborateur, AOC a raconté avoir frappé à de nombreuses portes, avant de parvenir à se réfugier dans le bureau d'une autre élue démocrate au Congrès, Katie Porter. Les deux femmes s'y sont barricadées, dénichant des vêtements plus pratiques au cas où elles devraient fuir en courant. Finalement, AOC dit être restée environ cinq heures dans le bureau de sa collègue, jusqu'à ce que la situation se calme dans la bâtiment.

Durant ce live Instagram de plus d'une heure, suivi par plus de 150.000 personnes, la jeune élue a aussi évoqué son passé douloureux. «La raison pour laquelle je suis émue en ce moment, c'est parce que ces gens qui nous disent de passer à autre chose, que ce n'est pas grave, que nous devrions oublier ce qui s'est passé, ou même nous excuser, ils utilisent les mêmes tactiques que les agresseurs. Et je suis une survivante d'agression sexuelle et je n'ai pas dit cela à beaucoup de gens dans ma vie», a-t-elle révélé, ajoutant que «les traumatismes s'amplifient mutuellement».

A voir aussi