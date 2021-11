Israël : le procès de Netanyahou reporté d'une semaine

Le procès de l’ancien Premier ministre Israélien, Benjamin Netanyahou, a été reporté d’une semaine par la justice. La nouvelle audience aura lieu le 22 novembre.

Accusé de corruption dans une série d’affaires. Benjamin Netanyahou devait comparaître ce mardi 16 novembre 2021 devant la justice israélienne à Jérusalem. Sur demande de ses avocats, un report d’audience d’une semaine a été accordé. Ces derniers ont invoqué la publication dans des médias locaux de nouveaux éléments à propos de l'un des trois dossiers pour lesquels il est jugé, «l'affaire 1.000».

Dans cette affaire l’ancien Premier ministre, devenu leader de l’opposition, est accusé, ainsi que sa famille, d’avoir reçu de multiples cadeaux (cigares de luxe, bouteilles de champagne et bijoux) de la part de riches personnalités en échange de faveurs.

Benjamin Netanyahou jugé pour corruption

Si le report a été accordé par le tribunal de Jérusalem, l’audience du 16 novembre devait principalement se pencher sur une autre affaire dans laquelle Benjamin Netanyahou est impliqué, «l’affaire 4.000» ou Bezeq. Parmi les témoignages attendus celui de Nir Hefetz, l’ancien porte-parole de Netanyahou.

Dans ce dossier, la justice accuse l'ex-Premier ministre d'avoir accordé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars au patron de la société israélienne Bezeq en échange d'une couverture médiatique favorable d'un des médias du groupe, le site Walla.

Le procès de Benjamin Netanyahou, inculpé en novembre 2019, a débuté en 2020 et les premières comparutions subséquentes début 2021, avaient mené à des manifestations pro et anti-Netanyahou devant le tribunal de Jérusalem et au déploiement d'un important dispositif policier. Une situation plus calme a été observée devant le tribunal de Jérusalem ce mardi.