DIRECT - Coronavirus : Vladimir Poutine annonce avoir reçu une troisième dose de vaccin

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

18h56

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dimanche soir avoir reçu une troisième dose de vaccin anti-Covid, alors que la Russie est confrontée à une grave vague épidémique sur fond d'une vaccination poussive.

«Je l'ai fait il y a deux heures», a annoncé M. Poutine, dans des images télévisées diffusées sur la chaîne publique russe Rossia 24 peu avant 16H30 GMT. L'injection a été «indolore», a-t-il assuré lors d'une rencontre avec Denis Logounov, un haut responsable du centre Gamaleïa - institution à l'origine du vaccin Spoutnik V, le premier à avoir été homologué par la Russie en 2020. Selon le maître du Kremlin, qui s'est fait vacciner avec les deux doses de Spoutnik V en mars et avril, cette fois, il a reçu une dose de Spoutnik Light, un vaccin à dose unique.

16h49

Des heurts ont éclaté dimanche lors d'une manifestation contre les nouvelles mesures anti-Covid à Bruxelles, où selon la police des dizaines de milliers de personnes ont participé au rassemblement. La marche a démarré pacifiquement mais la police a ensuite utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes face à un groupe de personnes qui lançaient des projectiles, a constaté un photographe de l'AFP.

Dans cet affrontement, plusieurs manifestants portaient des cagoules et brandissaient des drapeaux nationalistes flamands. Le face-à-face avec les forces anti-émeutes s'est déroulé près du quartier européen et du gouvernement à Bruxelles.

14h10

Deux joueuses du Paris SG, dont l'identité n'a pas été révélée, ont été testées positives au Covid-19, a annoncé dimanche le club sur son compte Twitter avant son match de championnat face à Reims. "Elles sont actuellement isolées du groupe et suivront le protocole sanitaire adapté" précise le club parisien.

Les deux cas ont été révélés dans le cadre des tests effectués avant la fenêtre internationale et concernent une internationale étrangère et une joueuse française évoluant en sélection de jeunes.

13h13

La police néerlandaise a annoncé dimanche avoir arrêté 19 personnes après une deuxième nuit de manifestations violentes contre les dernières mesures sanitaires décidées par le gouvernement. A La Haye, plusieurs policiers en tenue anti-émeute ont chargé des groupes de manifestants qui leur jetaient des pierres et des objets divers dans un quartier populaire, et ont utilisé un canon à eau pour éteindre des vélos en feu à une intersection très fréquentée, a expliqué la police de la ville dans un communiqué. Au total, les forces de l'ordre ont procédé à "19 arrestations pour insultes entre autres choses", a-t-elle ajouté. 09h15

Les manifestations contre les restrictions sanitaires ont de nouveau tourné à l'émeute samedi soir aux Pays-Bas, notamment à La Haye où plusieurs policiers ont été blessés, au lendemain de violences à Rotterdam (sud-ouest) où 51 personnes ont été arrêtées et trois blessées par balle.

A La Haye, ville où siège le gouvernement néerlandais, des policiers en tenue anti-émeute ont chargé des groupes de manifestants qui leur jetaient des pierres et des objets divers dans un quartier populaire, et ont utilisé un canon à eau pour éteindre des vélos en feu à une intersection très fréquentée. Cinq policiers ont été blessés et au moins sept personnes arrêtées.

11h54

Le Bayern Munich a décidé de réduire les salaires des joueurs non-vaccinés contre le Covid-19 et placés à l'isolement, comme Joshua Kimmich, mis en quarantaine après avoir été en contact avec des personnes infectées, a assuré dimanche l'hebdomadaire allemand Bild am Sonntag.

Kimmich, 26 ans, a été placé vendredi une deuxième fois à l'isolement en raison d'une nouvelle exposition au coronavirus. Il venait de sortir de quarantaine mardi après avoir été en contact avec son coéquipier Niklas Süle, testé positif la semaine dernière.

11h48

La progression en cours de la 5e vague de Covid-19 est "fulgurante", a alerté dimanche Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement mettant toutefois en balance "des éléments qui peuvent nous inquiéter et des éléments qui peuvent nous rendre confiants".

"Cette 5e vague, elle démarre de façon fulgurante", a constaté le secrétaire d'Etat invité sur Europe 1, CNEWS et Les Echos.

08h35

Depuis la mise en place d'un couvre-feu vendredi, la Guadeloupe fait face à une montée de violences contre les mesures sanitaires.

Selon le parquet de Pointe-à-Pitre, cinq personnes ont été placées en détention au cours des dernières heures en Guadeloupe, dont une pour «violence volontaire avec arme sur une personne dépositaire de l’autorité publique».

Samedi soir, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l’envoi dans l’île d’une cinquantaine de membres des forces d’élite du GIGN et du Raid.