Allemagne : le SPD, les Verts et les libéraux annoncent leur gouvernement

Le SPD, les Verts et les libéraux du FDP ont annoncé ce mercredi 24 novembre leur contrat de coalition pour former un nouveau gouvernement. Olaf Scholz (SPD) est confirmé comme chancelier pour tourner la page Angela Merkel en Allemagne.

Les trois partis ont dévoilé dans l'après-midi leur accord gouvernemental, distribuant les portefeuilles ministériels entre les différentes formations.

Les sociaux-démocrates du SPD, vainqueurs des élections fédérales en septembre, prennent la tête de sept ministères dont celui de la Santé, du Travail, de l'Intérieur et de la Défense.

Les Verts obtiennent le ministère des Affaires étrangères et un grand ministère rassemblant l'Economie et le Climat. Les libéraux, favorables à l'orthodoxie budgétaire, héritent du ministère des Finances et de celui de la Justice.

RIGUEUR BUDGETAIRE ET Légalisation du cannabis

La nouvelle coalition, dite «feu tricolore» (pour le rouge du SPD, le jaune des Libéraux et le vert des écologistes), a également annoncé les grandes lignes de leur projet pour l'Allemagne.

Parmi les mesures phares, une sortie du charbon anticipée à 2030 (contre 2038 auparavant), le retour à la rigueur budgétaire en 2023 ou encore la légalisation du cannabis dans des «magasins agréés».

La composition du nouveau gouvernement commence par ailleurs à se dessiner. L'écologiste Annalena Baerbock, coprésidente des Verts, devrait prendre la tête de la diplomatie allemande. Le ministère des Finances devrait échoir au chef du FDP, Christian Lindner, favorable à l'orthodoxie budgétaire. Le «super ministère» du Climat et de l'Economie devrait lui être dirigé par Robert Habeck, l'autre co-président des Verts.

Olaf Scholz, 63 ans, doit être investi chancelier début décembre par les députés du Bundestag.