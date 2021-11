Curtis, né au bout de 5 mois, est le bébé le plus prématuré au monde

Né au bout de 21 semaines de grossesse, soit 5 mois, Curtis est le bébé le plus prématuré du monde et est ainsi entré ce mois-ci au Guinness des records.

Le 5 juillet 2020 vers 13h, sa mère, Michelle Butler, a accouché bien avant les 39 semaines ou 9 mois, soit entre 270 et 280 jours, explique le célèbre livre de records.

A 23 semaines de gestation, le bébé a un taux de survie oscillant entre 10 % et 30 %. Curtis Zy-Keith Means, lui, est né au bout de 21 semaines et 1 jour et a malgré tout survécu.

Sa soeur jumelle n'a pas survecu

Le 4 juillet 2020, sa mère, résidant en Alabama a dû être transportée d'urgence à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Rapidement transférée de son hôpital local à l'Université d'Alabama à Birmingham (UAB), réputée pour avoir l'un des principaux départements de néonatologie et de pédiatrie du pays. Si Curtis, grand prématuré, a bien réagi aux soins, sa sœur jumelle, C'Asya Means, moins développée que lui, est malheureusement décédée le lendemain de sa naissance.

La grande majorité des bébés prématurés nés aussi prématurément ont généralement très peu de chances de survie. Le Guinness des records a donc reconnu que le cas de Curtis était d'autant plus exceptionnel.

Auparavant, c'était Richard Hutchinson, né le 5 juin 2020 à Wisconsin, qui détenait le record avec un âge gestationnel de 21 semaines et 2 jours, ou 131 jours avant terme.