Russie : 49 personnes bloquées dans une mine de charbon en Sibérie, au moins 6 morts

49 personnes sont portées disparues en Russie. Selon les autorités, elles sont restées bloquées à l'intérieur d'une mine de charbon en Sibérie après un accident, qui a fait au moins 6 morts.

«Les opérations de sauvetage à la mine de Listviajnaïa sont en cours. Au total, 237 personnes ont été ramenées à la surface, 45 personnes ont été blessées. Quarante-huit personnes restent dans la mine», a indiqué sur Telegram le ministère russe des Situations d'urgence.

«Quarante-huit personnes sont encore dans la mine. Les forces et moyens du ministère travaillent sur place», a poursuivi cet organisme en charge notamment des pompiers et secouristes. Alexeï Choulguine, responsable local du ministère, cité par l'agence de presse TASS, a précisé que «leur emplacement n'est pas connu à l'heure actuelle».

A Kemerovo, où est située la mine, le service de presse du gouverneur de la région a de son côté indiqué sur Telegram que 43 personnes avaient été hospitalisées, dont deux dans un «état grave». «Une personne est décédée», a précisé cette source. Les causes précises de l'accident n'étaient pas connues dans l'immédiat.

Plusieurs équipes de sauvetage spécialisées sur place

«À 9H07, le ministère des Situations d'urgence a reçu une alerte concernant de la fumée dans la mine de Listviajnaïa, dans la ville de Gramoteïno», ont indiqué les services du gouverneur Sergueï Tsivilev.

Selon cette source, onze équipes de sauvetage spécialisées du ministère sont sur place et plusieurs autres sont en route, en plus d'un hélicoptère avec des médecins à son bord.

Les accidents dans les mines de Russie, comme ailleurs en ex-URSS, sont souvent liés au laxisme dans l'application des normes de sécurité, à une mauvaise gestion ou à des équipements vétustes remontant à l'époque soviétique.

L'accident le plus meurtrier de ces dernières années a fait 91 morts et plus d'une centaine de blessés en mai 2010 dans la mine de Raspadskaïa, dans la région de Kemerovo, où se trouvent de nombreuses mines de charbon.