Chine : 22 mineurs pris au piège dans une mine d'or depuis une semaine à la suite d’une explosion

Depuis le dimanche 10 janvier, 22 mineurs sont pris au piège dans une mine d’or à Qixia, dans l’est de la Chine. Une explosion a endommagé l’échelle permettant de rentrer ou sortir de la mine. Les victimes coincées ont pu transmettre un message aux sauveteurs.

Les 22 mineurs sont bloqués à plus de 600 mètres de l’entrée de la mine. Si les câbles de communication ont aussi été endommagés lors de l’accident, les services de sauvetage ont toutefois réussi à percer un conduit pour entrer en contact avec les personnes piégées. Ils avaient entendu des coups sur les parois, signe que certaines d’entre elles étaient encore en vie.

Grâce à un câble envoyé depuis la surface par les conduits percés, les secouristes ont pu remonter un message manuscrit des mineurs. Son auteur indique d’une douzaine d’entre eux sont encore en vie. «On est tous épuisés. On a un besoin urgent de médicaments pour les maux d'estomac, d'antidouleurs, d'adhésif médical et d'anti-inflammatoires. Trois personnes souffrent aussi d'hypertension», précise le mot. Il indique également aux autorités que quatre personnes sont blessées, et que les survivants sont entourés d’eau. Ils n’ont pas de nouvelles des dix autres personnes prisonnières.

Les opérations de forage sont toujours en cours pour secourir les survivants coincés sous terre. Les causes de cette explosion n’ont pas été communiquées par les autorités, mais les accidents dans les mines chinoises sont monnaie courante, à cause de consignes de sécurité rarement appliquées.

Deux responsables de la mine, qui appartient à la société Shandong Wucailong Investment, fililale d'un des plus grands exploitants de mine de Chine, ont été licenciés suite à cet accident.