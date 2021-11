DIRECT - Coronavirus : Le Premier ministre néerlandais annonce un renforcement des mesures sanitaires

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Le Premier ministre Jean Castex a été testé positif lundi et Olivier Véran a fait de nouvelles annonces ce jeudi. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

19h18

Le Premier ministre néerlandais a annoncé vendredi un renforcement des restrictions sanitaires pour lutter contre une flambée des cas de Covid-19, comme notamment la fermeture à 17H00 (16H00 GMT) des bars, restaurants et magasins non essentiels.

«A partir de dimanche, tout aux Pays-Bas est en principe fermé entre 17H00 et 05H00», à part notamment des magasins essentiels, a déclaré le Premier ministre Mark Rutte lors d'une conférence de presse à La Haye, où quelques dizaines de manifestants s'étaient rassemblés.

17h24

La Commission européenne a proposé vendredi aux Etats membres de l'UE de suspendre les vols en provenance et à destination de l'Afrique australe et des autres pays touchés par l'apparition du nouveau variant, a annoncé sa présidente, Ursula von der Leyen.

Plusieurs Etats membres, comme la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, ont déjà pris ce type de mesure face au nouveau variant, qui a été annoncé jeudi en Afrique du Sud. Un cas a été détecté à Hong Kong, en Israël sur une personne revenue du Malawi, mais également en Belgique, premier pays européen touché.

15h14

Les élèves de 6e sont incités à réaliser, à partir de lundi, deux autotests par semaine, a annoncé le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer, justifiant cette mesure par le fait que les enfants composant ces classes ont moins de 12 ans et ne sont pas vaccinés.

"Les classes de 6e sont un cas particulier car les enfants ont moins de 12 ans et ne sont pas vaccinés. Je vous annonce une nouvelle mesure que nous allons prendre: la distribution d'autotests aux élèves de 6e, correspondant à deux autotests par semaine", a-t-il indiqué.

14h26

Un premier cas du nouveau variant du Covid-19 a été détecté en Belgique, le premier en Europe. "On a un cas qui est maintenant confirmé de ce variant. Il s'agit de quelqu'un qui venait de l'étranger. Qui a été testé positivement le 22 novembre. Qui n'était pas vacciné", a précisé le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.

12h36

Le laboratoire allemand BioNTech, allié à Pfizer, attend "au plus tard dans deux semaines" de premiers résultats d'études qui permettront de déterminer si le nouveau variant détecté en Afrique du Sud est capable d'échapper à la protection vaccinale, a indiqué une porte-parole.

"Nous avons immédiatement lancé des études sur le variant B.1.1.529" qui "diffère clairement des variants déjà connus car il présente des mutations supplémentaires sur la protéine spike", caractéristique du virus SARS-Cov-2, a expliqué la porte-parole à l'AFP. "Pfizer et BioNTech se sont préparés il y a plusieurs mois à ajuster leur vaccin en moins de six semaines et à livrer les premières doses en 100 jours" si un variant s'avérait résistant.

12h33

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déconseillé vendredi aux pays de prendre pour l'instant des mesures de restriction aux voyages, alors que la virulence et la transmissibilité du nouveau variant détecté en Afrique du sud restent encore inconnues.

"Permettez-moi de réitérer notre position officielle: l'OMS recommande aux pays de continuer à appliquer une approche scientifique et fondée sur les risques (...). A ce stade, encore une fois, la mise en oeuvre de mesures de restrictions aux voyages est déconseillée", a déclaré un porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier, lors d'un point de presse régulier des agences de l'ONU à Genève.

12h26

Il faudra "plusieurs semaines" pour comprendre le niveau de transmissibilité et de virulence du nouveau variant qui a d'abord été détecté en Afrique du Sud et nommé B.1.1.529, a indiqué un porte-parole de l'OMS vendredi.

Des experts de l'Organisation mondiale de la santé, chargés de suivre les évolutions du virus Covid, se réunissent toutefois déjà aujourd'hui pour déterminer si le variant doit être classifié comme "préoccupant" ou "à suivre", a expliqué Christian Lindmeier, lors d'un point de presse régulier des agences de l'ONU.

11h35

La France suspend les arrivées en provenance d'Afrique australe.

9h53

Le ministère de la Santé a annoncé vendredi un premier cas en Israël du nouveau variant du Covid-19 détecté d'abord en Afrique du Sud et qui présente un potentiel de propagation très rapide selon les scientifiques.

"Le variant découvert dans des Etats du sud de l'Afrique a été détecté en Israël. Il s'agit d'une personne revenue du Malawi", a indiqué le ministère disant craindre "deux cas supplémentaires de personnes revenues de l'étranger" et placées en confinement.

Ces trois personnes étaient vaccinées contre le Covid-19, a précisé dans son communiqué le ministère de la Santé sans toutefois préciser le nombre de doses ou le type de vaccin.

9h21

L'Italie interdit l'entrée de son territoire à toute personne ayant séjourné en Afrique australe "au cours des 14 derniers jours", a annoncé vendredi le ministre de la Santé Roberto Speranza, invoquant "la précaution maximale" face au nouveau variant du Covid.

Les pays concernés par cette mesure sont l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et l'Eswatini, a-t-il précisé.

9h02

La Commission européenne a proposé de suspendre les vols en provenance de la région d'Afrique australe en raison de la découverte d'un nouveau variant du Covid-19, a annoncé vendredi sa présidente Ursula von der Leyen.

"La Commission européenne proposera, en étroite coordination avec les États membres, d'activer le frein d'urgence pour interrompre les voyages aériens en provenance de la région d'Afrique australe en raison du variant B.1.1.529", a tweeté la responsable, au lendemain d'une décision similaire de la part de Londres.

7h46

1,2 million de rendez-vous pour la vaccination contre le Covid-19 ont été enregistrés sur Doctolib après les nouvelles annonces d'Olivier Véran de ce jeudi.