La poste norvégienne célèbre les fêtes avec un Père Noël gay

A l’occasion des fêtes de fin d’année et des 50 ans de la dépénalisation de l’homosexualité en Norvège, la société Posten Norge publie une publicité dans laquelle le Père Noël est au cœur d’une histoire d’amour avec un autre homme.

Et si le Père Noël tombait amoureux d’un homme ? C’est le scénario de cette publicité imaginée par l’agence publicitaire Pol, pour le compte de la poste norvégienne.

Dévoilé le 23 novembre dernier sur Youtube, «When Harry met Santa» (Quand Harry rencontre Santa), clip publicitaire de près de 4 minutes, met en scène le célèbre barbu de noël et un homme célibataire d’âge mûr.

Après une rencontre inopinée, le Père Noël se met à rendre visite à «Harry» pendant plusieurs années. Au fil du temps une tendresse s’installe. Leurs retrouvailles de plus en plus complices, suggèrent ainsi le début d’une idylle.

Un soir, alors que le service postal norvégien a pris en charge la livraison des cadeaux, le Père Noël se retrouve libéré de ses obligations. La publicité s’achève alors sur un tendre baiser entre les deux hommes.

«Voici mon mari qui embrasse le Père Noël», a fièrement twitter l’époux de celui qui joue Harry.

Here is my husband kissing Santa Claus, with English subtitles! https://t.co/e2CM5A7qjp

— Mats Strandberg (@matsstrandberg_) November 23, 2021