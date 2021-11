Michigan : 3 élèves tués et 6 personnes blessées dans une fusillade dans un lycée

Trois élèves ont été tués et six personnes, dont un enseignant, ont été blessées dans une fusillade survenue dans un lycée d'Oxford (Michigan), ce mardi 30 novembre.

Selon The Detroit News, le tireur, un élève de 15 ans, a été arrêté et est actuellement en garde à vue. Il n'a pas expliqué son geste, a indiqué Michael McCabe, responsable de la police d'Oxford.

L'alerte avait été donnée à 12h51 (heure locale) et le tireur présumé a été interpellé «dans les cinq minutes» qui ont suivi le premier appel. Selon les premiers élements, le lycéen a tiré entre 15 et 20 fois avec une arme de poing semi-automatique.

L'établissement a été évacué et un important dispositif policier et de secours a été déployé.

