Le premier timbre au monde, le Penny Black, aux enchères ce mardi chez Sotheby’s

Un (petit) bout d’histoire mis aux enchères. Un exemplaire du tout premier timbre postal mis en circulation dans le monde, le Penny black, est proposé aux enchères ce mardi par la maison Sotheby’s, à Londres.

Agé de 180 ans (il a été créé en 1840), ce tout petit morceau de papier, dont les côtés dépassent de peu les deux centimètres et demi, affiche néanmoins une valeur extraordinaire, avec une estimation entre 4,7 et 7 millions d’euros.

Et pour cause, le Penny Black, baptisé ainsi tout simplement de par sa couleur et parce qu’il coûtait un penny à l’époque, est «le plus ancien exemplaire du premier timbre-poste daté de manière sûre», selon la maison de vente aux enchères Sotheby’s. Il a été authentifié par la Royal philatelic society et la British philatelic association.

«La pièce la plus importante de l’histoire philatélique»

Le responsable de la vente a pour sa part indiqué que le timbre est «sans équivoque la pièce la plus importante de l’histoire philatélique qui existe». A l’époque, au XIXe siècle, il permettait d’envoyer une lettre de 15 grammes vers n’importe quel endroit du Royaume-Uni. «Bien qu’il existe de nombreux timbres extrêmement importants dans les collections publiques et privées du monde entier, c’est le timbre qui a lancé le système postal tel que nous le connaissons», a décrit le commissaire-priseur.

[@AFP]

Le Penny Black mis aux enchères ce mardi est l’un des trois exemplaires restant de la toute première feuille de timbres imprimée. Il représente la reine Victoria et est collé sur un document daté du 10 avril 1840 et provenant des archives d’un homme politique écossais nommé Robert Wallace, rachetées il y a dix ans par l’homme d’affaires et philatéliste reconnu Alan Holyoake.