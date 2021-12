Une femme se tue en tombant en voiture au bord des chutes du Niagara

Une femme d’une soixantaine d’années a été retrouvée morte mercredi, dans son véhicule tombé dans la rivière Niagara, à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, à quelques mètres des célèbres chutes.

La présence de la voiture dans la rivière a été signalée aux alentours de midi, et des témoins ont indiqué aux autorités qu’ils avaient aperçu une personne à l’intérieur. La police de l’Etat de New York a déployé une impressionnante opération de sauvetage pour sortir la conductrice de l’intérieur du véhicule, presque submergé par les eaux.

«En raison de la zone où se trouvait le véhicule, notre équipe d'intervention en eau vive n'a pas été en mesure de le récupérer», a déclaré M. Rola, le chef de la police locale, a NBC News. Des conditions météorologiques défavorables, avec du vent, de la neige, et des forts courants des eaux, ont effectivement empêché le bon déroulement de l’opération. La police a donc dû faire appel aux garde-côtes des Grands lacs et utiliser des drones et un hélicoptère pour poursuivre le sauvetage.

One person was just pulled out of the car. @WKBW pic.twitter.com/nd8KZJfgfZ — Natalie Fahmy (@NatalieFahmy) December 8, 2021

Ils ont finalement réussi à hisser sur la rive le corps de cette femme d’une soixantaine d'années, dont l’identité n’a pas été communiquée.

Une enquête est en cours pour déterminer comment cette femme a pu tomber dans le Niagara avec sa voiture.