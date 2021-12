Vacances en Europe : dans quels pays fait-il le plus chaud en hiver ?

Où trouver un peu de chaleur sans partir trop loin ? C’est une question qu’un bon nombre de Français se posent, et plus particulièrement durant cette période où le froid s’installe. Et en Europe, quelque pays sont épargnés et gardent des températures agréables.

La France

Les Français n’ont d’ailleurs pas forcément besoin de passer les frontières, puisque Nice et Marseille font parties des villes européennes les plus chaudes en hiver. Avec des températures qui se maintiennent entre 8 et 12 °C en moyenne durant le mois de janvier, elles peuvent atteindre facilement les 15 °C voire plus dès le mois de mars.

Si Marseille accumule plus de 2.800 heures de soleil par an, Nice peut également s'enorgueillir de 2.694 heures d’ensoleillement enregistrées à l’année, selon Geo.

Le Portugal et l'Espagne

En descendant encore plus bas vers le sud-ouest, le Portugal et l’Espagne sont des destinations chaleureuses et idéales pour recharger ses pigments de mélanine. La région portugaise d'Algarve offre un confortable climat avec des températures pouvant atteindre les 18 °C en hiver, et en janvier il est même possible de profiter des plages ou encore des falaises et des criques de Faro.

A Séville, dans le sud de l'Espagne, l’été peut être «difficilement supportable», en revanche l’hiver semble être un parfait compromis grâce à des températures relativement correctes allant de 17 à 19 °C, ce qui offre un doux climat. Malaga aussi peut rivaliser avec sa voisine, puisqu’elle dispose de 320 jours de soleil par an. Et avec sa plage et sa mer, on pourrait presque croire à une période estivale.

L'Italie

Plus à l'est, la Sicile et le sud de l’Italie sont bien exposés aux rayons du soleil. Bien qu’il arrive que quelques jours de pluie viennent s’inviter chez les Siciliens, les températures restent généralement printanières. Tout comme en Sardaigne et sur les côtes italiennes bordées par la Mer Tyrrhénienne, qui en plus de bénéficier d’un climat clément, exhibent un ciel rempli de superbes couleurs grâce au coucher du soleil.

La Grèce

La Grèce fait aussi partie des destinations européennes à privilégier en hiver. D’ailleurs sa capitale, Athènes, compte parmi les villes les plus chaudes entre novembre et février puisqu’il arrive que le mercure y grimpe jusqu’à 24 °C. Il est préférable de visiter la Grèce et ses îles, comme la Crète, en hiver, puisqu’en été la chaleur peut y être étouffante. Et il est aussi plus rare d’y croiser des touristes.

Chypre

Même chose à Chypre, qui accueille plus de monde en juillet et en août. Et même si durant l’été, les températures restent tout à fait supportables, l’hiver est un moment aussi idéal. Le temps est sec et les températures oscillent entre 12 et 19 °C, de quoi attirer les voyageurs à la recherche de douceur.

Malte

Enfin, l’île de Malte abrite la ville d’Europe la plus chaude en hiver. D’ailleurs les températures de La Valette sont agréables tout au long de l’année. Tandis que dans la plupart des pays d’Europe, les températures peuvent être négatives entre décembre et février, le thermomètre de la capitale de Malte peut lui afficher jusqu’à 17 °C.

Malgré quelques petites averses en janvier, le soleil ne tarde jamais à se faire sentir. De plus, Malte peut facilement séduire grâce à ses monuments historiques, sans oublier ses magnifiques paysages et ses eaux transparentes.