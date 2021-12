Etats-Unis : au moins 70 morts dans des tornades dans le Kentucky

Au moins 70 personnes ont été tuées dans l'Etat du Kentucky, aux Etats-Unis, ce samedi 11 décembre, après le passage de plusieurs tornades qui ont aussi balayé plusieurs autres régions du pays.

S'exprimant face à la presse, le gouverneur de l'Etat, Andy Beshear, en officialisant les cinquante premiers décès, n'avait pas exclu que le bilan puisse être rapidement revu à la hausse.

«Je crains que l'on soit probablement plus proche de 70 à 100 morts, c'est affreux», avait-il ainsi prévenu devant les journalistes.

Et pour cause : l'effondrement du toit d'une usine de fabrication de bougies, notamment, «a fait d'innombrables victimes» dans la ville de Mayfield, avait-il expliqué.

Alors que les secours étaient à pied d'oeuvre, le président Joe Biden a évoqué une «tragédie inimaginable» et assuré que l'administration fédérale travaillait avec les gouverneurs des Etats touchés.

Video from on the ground in #bowlinggreen #kentucky as massive #tornado moved through



pic.twitter.com/z70rP8oa6O

— Sydnee Taylor (@sydneetaylor) December 11, 2021