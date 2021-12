Covid-19 : au rythme actuel, l'Afrique n'atteindra les 70% de vaccinés qu'en 2024

Face au Covid-19, la barre des 70% de vaccinés au sein d'une population est considérée comme celle qu'il faut franchir pour contrôler la pandémie. Or, d'après les projections révélées ce mardi 14 décembre par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Afrique pourrait n'atteindre ce seuil qu'en 2024 si le rythme de la vaccination n'accélère pas.

Les chiffres du bureau régional de l'instance montrent qu'au 13 décembre 20 pays africains avaient administré le vaccin à au moins 10% de leur population, 6 comptaient 40% de vaccinés et deux seulement avaient atteint le seuil des 70%. Dans un communiqué, l'OMS-Afrique précise qu'à ce rythme, «il faudra attendre mai 2022 pour avoir [...] une couverture vaccinale de 40%» sur le continent et «août 2024 pour atteindre 70%».

LIVE: Tune in for this @WHOAFRO press briefing on the #COVID19 pandemic, the #Omicron variant and vaccine rollout in #Africa. Dr @MoetiTshidi is joined by Professor Flavia Senkubuge. https://t.co/Vxyu0BojLs

— WHO African Region (@WHOAFRO) December 14, 2021