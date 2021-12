DIRECT - Coronavirus : Suivez les annonces de Jean Castex

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

19h30

«Un projet de loi sera soumis au parlement pour que le pass sanitaire ne soit validé que par la vaccination».

Le gouvernement appelle à éviter les grands rassemblements pour les fêtes de Noël, annonce Jean Castex. «Les professionnels de ville ont été renforcés» a expliqué le Premier ministre. Près de 6 millions de personnes n'ont pas été reçu de doses de vaccin. «Notre seule arme est la vaccination avec 3 doses» a expliqué Jean Castex.

18h33

Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera à l'issue du conseil de défense sanitaire, aux alentours de 19h30.

17h30

Le gouvernement devrait annoncer un remboursement des autotests de dépistage du Covid-19, à hauteur de deux par personne entre le 20 décembre et le 2 janvier, à l'issue du conseil sanitaire.

17h16

Le Royaume-Uni a enregistré vendredi pour le troisième jour consécutif un nouveau record de contaminations au Covid-19, avec 93.045 cas recensés en 24 heures, selon les chiffres des autorités sanitaires.

16h43

Le gouvernement et l'opposition se déchirent en Grèce après un rapport révélant un taux de mortalité élevé parmi le nombre croissant de malades du Covid-19 intubés hors des services de soins intensif faute de place. Le rapport sur «la charge du système sanitaire», co-signé cette semaine par l'épidémiologiste Sotiris Tsiodras, le plus proche conseiller scientifique du gouvernement conservateur, a relevé que la mortalité est «à 87% plus élevée» chez les personnes intubées hors des services de soins intensifs.

15h40

Neuf matches de Premier League, dont six ce week-end, ont déjà été reportés en raison de la contamination de joueurs, et la liste des clubs touchés s'allonge de jour en jour. «Le club n'a plus assez de joueurs de l'équipe première valides», a assuré jeudi la direction de Leicester, dont deux rencontres ont été reportées jeudi et dimanche. Manchester United-Brighton, Southampton- Brentford et West Ham-Norwich, prévus samedi, sont également repoussés.

14h31

Les matchs entre clubs français et britanniques prévus samedi et dimanche dans les deux Coupes d'Europe de rugby ont été reportés en raison des restrictions de déplacement entre les deux pays, a annoncé vendredi l'organisateur de la compétition.

14h27

L'Allemagne, déjà touchée par un important rebond des contaminations au coronavirus, doit se préparer à une nouvelle "vague massive" liée à la diffusion fulgurante du variant Omicron, a affirmé le ministre de la Santé Karl Lauterbach.

14h22

Le Danemark va ordonner la fermeture des cinémas, des théâtres et salles de concert pour tenter de freiner la flambée record de cas de Covid-19 accélérée par le nouveau variant Omicron, a annoncé la Première ministre.

Le pays scandinave a enregistré un nouveau record absolu de plus de 11.000 cas lors des dernières 24 heures, a souligné Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse. Le Danemark, en pointe en matière de séquençage, est un des pays dans le monde à avoir détecté le plus de cas d'Omicron sur son sol.

13h35

Un réseau, soupçonné d'avoir obtenu frauduleusement des aides de l'Etat au titre du chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, a été démantelé par la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

8h29

Le comité consultatif national d'éthique (CCNE) a approuvé l'ouverture de la vaccination à tous les 5-11 ans.

8h16

Face à une cinquième vague fulgurante et un variant Omicron très contagieux en embuscade, le gouvernement réunit vendredi un nouveau conseil de défense sanitaire (16h) avant d'annoncer peut-être de nouvelles mesures d'ici les fêtes.

Ce conseil de défense a été décidé mercredi par l'Elysée. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal n'a alors pas exclu "de nouvelles décisions d'ici la fin de la semaine (...) pour prendre les mesures qui s'imposent". Il avait mentionné une accélération de la campagne vaccinale, le renforcement des contrôles aux frontières et la mise en place de recommandations pour les fêtes de famille.