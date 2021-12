DIRECT - Coronavirus : Nouveau record de contaminations en France avec 232.200 cas recensés ce vendredi

La France fait face à une déferlante du Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures, notamment sur le pass vaccinal, le télétravail, ou encore le port du masque en extérieur. Suivez toute l'actualité liée à la pandémie.

20h19

Emmanuel Macron a averti vendredi, lors de ses voeux pour 2022, que «les semaines à venir seront difficiles» mais qu'il y avait «de vraies raisons d'espérer» grâce au vaccin et que «2022 serait peut être l'année de sortie de l'épidémie».

Grâce au vaccin, «nous pourrons ainsi surmonter cette vague», a-t-il ajouté, en promettant de «tout faire pour préserver l'activité du pays» et «éviter de prendre des restrictions qui pèsent sur notre liberté».

19h15

Selon les données fournies par Santé publique France ce vendredi, la France a enregistré 232 200 nouveaux cas de Covid-19 en vingt-quatre heures, un nouveau record. Le variant Omicron a contribué à la flambée de cas, qui ont dépassé les 200 000 par jour en France déjà mercredi et jeudi.

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens passe à plus de 140.000 par jour.

D'après Santé publique France, 18.715 patients sont actuellement hospitalisés en France pour une forme sévère de Covid-19, soit 394 de plus qu'hier.

18h17

L'autorité sanitaire suisse a décidé que les cantons peuvent réduire la quarantaine des cas contacts à 7 jours au lieu de 10 auparavant face à la rapide progression d'Omicron.

Désormais, «la durée de la quarantaine est réduite à 7 jours et est limitée aux personnes faisant ménage commun ou ayant été en contact intime avec une personne testée positive».

Ces personnes sont exemptées de la quarantaine si elles ont reçu leur dernière dose de vaccin depuis moins de quatre mois ou ont guéri depuis moins de 4 mois. Un test n'est pas nécessaire pour mettre fin à la quarantaine mais cette dernière s'appliquera en revanche désormais aux personnes vaccinées depuis plus de 4 mois.

17h13

Les représentants des secteurs économiques frappés par les nouvelles restrictions pour freiner le variant Omicron seront reçus lundi matin au ministère de l'Économie. Le ministère n'a pas fourni dans l'immédiat la liste des organisations qu'il allait recevoir lundi.

Le fonds de solidarité, qui a compensé en partie la perte de chiffre d'affaires de nombreuses entreprises durant la crise sanitaire, s'est éteint au 31 octobre, sur fond de forte reprise économique et de la fin du "quoi qu'il en coûte".

16h15

Les absences du personnel hospitalier dues au Covid-19 ont doublé en un mois en Angleterre en raison des contaminations record, renforçant la pression sur le système de santé au moment où les admissions augmentent.

Selon des chiffres publiés vendredi par le service national de santé pour l'Angleterre, NHS England, plus de 24.000 absences de personnel à l'isolement car infectés par le coronavirus ou cas contact étaient recensées au 26 décembre, contre moins de 12.000 fin novembre.

Ce manque de personnel intervient alors que le nombre de patients hospitalisés avec le Covid-19 a atteint 11.898 mercredi, le niveau le plus élevé depuis début mars dernier, soit une hausse de 40% en une semaine.

15h01

L'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a demandé aux établissements de santé de la région «de déprogrammer le maximum des activités chirurgicales et médicale qui peuvent l'être» à partir de lundi, en raison de l'afflux de malades du Covid (4.044 patients hospitalisés jeudi soir, dont 732 en soins critiques)

Le palier 2, qui correspond à «50% de lits de soins critiques occupés par des malades Covid», est sur le point d'être franchi «dans les prochains jours». L’ARS indique également que pour ne rien arranger, les établissements subissent aussi «des tensions très fortes sur les ressources humaines», en particulier avec l’absence de nombreuses infirmières, parties ou en arrêt, et le «pic épidémique sur la grippe».

Certaines spécialités comme la cancérologie, les greffes, la chirurgie cardiaque, la pédiatrie et la néphrologie ne doivent pas, pour le moment, être concernées par ces déprogrammations.

14H48

La pandémie a connu une explosion des cas sur l’ensemble du globe cette semaine, avec le cap symbolique du million par jour franchi (moyenne de 1,18 million lors des sept derniers jours, un chiffre en hausse de 57% sur la semaine).

La région Europe est celle qui enregistre actuellement le plus de cas dans le monde, avec 4.490.612 ces sept derniers jours (54% du total mondial), suivie de la zone USA/Canada (2.636.831 cas, 32%).

13H31

Déjà obligatoire dans les stations de ski de Savoie et Haute-Savoie, le masque doit désormais être porté dans les centres-villes des 2 Alpes, de l'Alpe-d'Huez, de Chamrousse et de Villard-de-Lans, toutes dans le département de l'Isère.

La mesure est entrée en vigueur ce vendredi, comme dans les Hautes-Alpes.

10h32

Quelque 95.000 policiers et gendarmes sont mobilisés en France, dont 9.000 à Paris, pour la nuit du Nouvel An notamment pour faire respecter l'interdiction de rassemblements spontanés face à la flambée des cas de Covid-19, a indiqué vendredi le ministère de l'Intérieur. Au total, le dispositif de sécurité représente 127.000 personnes, puisqu'il comprend également 32.000 pompiers et acteurs de la sécurité civile, a détaillé le ministère.

Ce soir du 31 décembre, plus de 95 000 policiers et gendarmes, ainsi que 32 000 pompiers et acteurs de la sécurité civile seront mobilisés pour assurer la sécurité de nos concitoyens et leur porter secours. Merci à eux pour leur engagement chaque jour au service des Français. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 31, 2021

09h41

Israël lance une campagne pour l'administration d'une 4e dose de vaccin anti-Covid à des personnes vulnérables dans l'espoir d'atténuer les effets d'une nouvelle vague de contamination due à la propagation du variant Omicron.

08h55

Le député et porte-parole du RN Sébastien Chenu a appelé les Français à ne pas "se faire voler l'élection présidentielle" par "l'actualité Covid qui tue tout débat possible", à la "satisfaction", selon lui, d'Emmanuel Macron.

08h15

Le variant Omicron est désormais majoritaire parmi les infections au Covid-19 en France, où le virus a connu une "progression importante" ces derniers jours, a constaté Santé publique France.

"62,4% des tests criblés montraient un profil compatible avec le variant Omicron" au début de la dernière semaine de l'année, contre 15% la précédente, a constaté l'agence publique dans sa dernière enquête hebdomadaire.

06h45

Les hospitalisations d'enfants malades du Covid-19 aux Etats-Unis ont atteint un plus haut depuis le début de la pandémie, au moment où le pays est confronté à une impressionnante flambée de cas due au variant Omicron.

Les experts alertent sur l'importance de vacciner les enfants, et pointent du doigt en premier lieu la contagiosité très élevée.

02h47

Le match de NBA entre Denver et Golden State, prévu jeudi, a été reporté en raison de l'incapacité des Nuggets, décimés par les blessures et les cas positifs au Covid, d'aligner huit joueurs sur le parquet, a annoncé la NBA.

00h38

L'Afrique du Sud, où a été détecté le mois dernier le nouveau variant du Covid-19, a annoncé jeudi avoir passé le pic de la vague Omicron sans hausse importante du nombre des décès. "Tous les indicateurs suggèrent que le pays a vraisemblablement passé le pic de la quatrième vague" de la pandémie, a déclaré la présidence dans un communiqué, annonçant la levée de certaines restrictions sanitaires et notamment le couvre-feu nocturne. "Une augmentation marginale du nombre de décès a été constatée dans toutes les provinces", a-t-elle poursuivi.

00h32

Le cap symbolique du million de contaminations quotidiennes par le Covid-19 dans le monde a été franchi pour la première fois sur la semaine du 23 au 29 décembre, à quelques heures des festivités de Nouvel An sur lesquelles la pandémie pèsera une fois de plus. En moyenne, 1.045.000 de nouveaux cas quotidiens ont été détectés sur la période, en hausse de 46% par rapport à la semaine précédente, selon un comptage jeudi de l'AFP établi à partir des bilans communiqués par chaque pays.

00h00

Le Québec a annoncé le retour du couvre-feu nocturne de 22h à 5h du matin dans l'ensemble de la province dès le réveillon du Nouvel An, au moment où des contaminations record dues à la propagation fulgurante du variant Omicron sont recensées au Canada.