DIRECT - Coronavirus : plus de 100.000 manifestants ont défilé contre le pass vaccinal dans plusieurs villes de France

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

20h03

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, près de 105.200 personnes étaient réunies à travers le pays pour manifester contre le pass vaccinnal ce samedi.

Au total 179 actions ont été comptabilisées. 18.000 personnes ont manifesté à Paris, où trois actions ont été recensées.

19h04

La ligue italienne de football de Serie A, sous pression du gouvernement, a décidé samedi de limiter la capacité des stades à 5.000 spectateurs à partir du 15 janvier pour les 22e et 23 journées.

Cette décision, annoncée par plusieurs médias italiens et confirmée par la ligue à l'AFP, a été adoptée lors d'une assemblée générale de la ligue convoquée en urgence au lendemain d'un appel du Premier ministre Mario Draghi à son président Gabriele Gravina pour que l'organisation prenne des mesures dans la lutte contre le regain des contaminations au Covid-19 dans la péninsule, dû au variant Omicron.

18h02

Plusieurs manifestations contre le projet de pass vaccinal se sont déroulées samedi à travers la France, essentiellement dans le calme, quelques jours après les déclarations controversées d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, qu'il souhaite «emmerder».

Paris a vu plusieurs manifestations dont la plus importante a rassemblé quelques milliers de personnes à l'appel des Patriotes du candidat pro-Frexit à la présidentielle Florian Philippot, selon une journaliste de l'AFP. Ils ont défilé, sous la pluie, depuis la place du Palais royal jusqu'à la place Vauban derrière les Invalides.

A Lyon, une petite foule de manifestants de tous âges et peu masqués s'est rassemblée dans une ambiance bon enfant sur la place Bellecour, en centre ville. Parmi eux quelques «gilets jaunes», des drapeaux tricolores et un rouge de la CGT. Slogans dénonçant «l'apartheid social» et huées contre le président Emmanuel Macron et son Premier ministre ont ponctué la manifestation.

A Bordeaux, entre 500 et 1.000 personnes, selon la police, et 9.000 selon les organisateurs, ont manifesté malgré la pluie.

17h37

Le Royaume-Uni a enregistré samedi 313 nouveaux décès dus au Covid-19, portant à 150.057 le nombre total de personnes mortes dans le pays depuis le début de la pandémie. Selon les chiffres publiés par le gouvernement, 146.390 cas de contamination ont été recensés en 24 heures, un chiffre en décrue depuis le record de mardi, alors que la pression se renforce sur les hôpitaux en pleine vague du très contagieux variant Omicron.

16h18

La princesse héritière Victoria de Suède, qui avait eu le Covid-19 en mars 2021, a été testée positive une nouvelle fois samedi, a annoncé le palais royal. «La princesse héritière, qui est entièrement vaccinée, a des symptômes de rhume mais se porte sinon bien», a écrit la cour dans un communiqué, précisant qu'elle était isolée chez elle, ainsi que sa famille.

C'est la deuxième fois en moins d'un an que la princesse Victoria, 45 ans, est testée positive au Covid-19. En mars 2021, son époux, le prince Daniel, avait lui aussi été testé positif, ce qui n'a pas été annoncé samedi.

14h22

Le poète et cinéaste iranien Baktash Abtin, critique du régime de Téhéran, est décédé en prison après y avoir contracté le Covid-19, ont annoncé samedi plusieurs organisations de défense des droits de l'Homme. "Baktash Abtin est mort", a regretté l'Association des écrivains iraniens (IWA) sur sa chaîne Telegram, après que Baktash Abtin avait été plongé dans le coma en début de semaine.

Reporters sans frontières (RSF) a confirmé sa mort sur Twitter, dénonçant la responsabilité des autorités iraniennes, qui avaient condamné en 2019 M. Abtin pour "propagande contre le régime" et "publication d'un journal illégal sur Facebook", selon RSF.

14h18

"Quatre à cinq joueurs cadres" du Burkina Faso et le sélectionneur ont été testés positifs au Covid et devraient manquer le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique, dimanche à Yaoundé, a expliqué le coach adjoint, qui conteste la procédure.

"Nous avons quatre à cinq cas de Covid, surtout des joueurs cadres, on ne va pas citer de noms", a expliqué Firmin Sanou, précisant qu'il remplaçait pour la conférence de presse d'avant-match son entraîneur en chef, Kamou Malo, car celui-ci était également positif.

Parmi la délégation des journalistes burkinabè, circulaient les noms de Saidou Simporé, Dango Ouattara, Oula Abass Traoré, Edmond Tapsoba et Gustavo Sangaré comme joueurs testés positifs vendredi

11h12

Plus de 2 millions de cas quotidiens de Covid-19 ont été recensés en moyenne dans le monde sur la semaine du 1er au 7 janvier, un chiffre qui a doublé en dix jours, selon un comptage de l’AFP.

Une moyenne de 2.106.118 cas quotidiens ont été enregistrés ces sept derniers jours. Le seuil du million de cas quotidiens avait été dépassé sur la semaine allant du 23 au 29 décembre 2021.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens a augmenté de 270% depuis la découverte fin novembre 2021 du variant Omicron au Botswana et en Afrique du Sud.

09h54

Dans une vidéo sur Twitter, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que 230 000 Français avaient reçu une première dose de vaccin cette semaine.

« Face a la vague épidémique qui parcourt tout le pays (...) notre meilleure arme, c’est la vaccination », a-t-il estimé. Et de poursuivre : « Cette semaine plus de 3,7 millions d’entre vous ont reçu une injection, 230 000 d’entre vous ont reçu une première injectoin, un record depuis le début du mois de septembre, parmi lesquels plus de 20 000 enfants de moins de 12 ans. N’hésitez pas à vous faire vacciner »

Depuis lundi, 230 000 Français ont reçu une première injection. Un record depuis septembre.



Protégez-vous, protégez-nous, plus de 3 millions de créneaux vous attendent. pic.twitter.com/jFUDSWfKCR — Olivier Véran (@olivierveran) January 7, 2022

07h51

Plus de 300 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l’AFP à partir de bilans officiels vendredi à 15H45 GMT.

Au total, 300.042.439 cas d’infection ont été diagnostiqués depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019.

La pandémie a fait plus de 5,47 millions de morts dans le monde, selon le bilan de l'AFP. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 836.241 morts, suivis par le Brésil (619.822), l'Inde (483.178) et la Russie (314.604).

07h30

Face à la montée des infections au variant Omicron, l'Allemagne va encore restreindre l'accès aux restaurants et cafés mais alléger les délais de quarantaine pour éviter une éventuelle paralysie du pays, a annoncé le chancelier Olaf Scholz.