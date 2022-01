DIRECT - Coronavirus : le porte-parole du gouvernement annonce «un plan de renforcement» des capacités de tests

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

13h02

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé dimanche "un plan de renforcement de notre politique de tests" face à l'épidémie de Covid-19, avec notamment le déploiement de "plusieurs centaines" de centres de dépistage à proximité des centres de vaccination.

"Quasiment 10 millions de personnes" sont testées par semaine mais les queues s'allongent, a reconnu M. Attal, indiquant qu'"on (allait) multiplier encore les centres de tests".

11h29

L'Afrique a enregistré au total plus de 10 millions de cas de coronavirus, selon les chiffres du Centre de contrôle et de prévention des maladies du continent (Africa CDC), qui dépend de l'Union africaine (UA), consultés dimanche par l'AFP.

Les données publiées par les Centres africains de contrôle des maladies ont montré qu'à la date de samedi, 10.028 508 cas avaient été signalés par les 55 Etats membres de l'Union africaine depuis le début de la pandémie. Au total, 231.157 décès ont été enregistrés, a indiqué le CDC.

09h38

Le Pérou a enregistré samedi plus de 16.000 nouveaux cas de Covid-19, un record dans ce pays frappé lui aussi par le variant Omicron.

Le chiffre de 16.135 nouveaux cas, publié par le ministère de la Santé, porte à 2.358.685 le nombre total d'infections en 22 mois de pandémie dans ce pays de 33 millions d'habitants.

09h27

Les quelques jours de pause depuis l'adoption mouvementée par les députés du pass vaccinal auront-ils apaisé les esprits ? Réponse en début de semaine au Sénat, à majorité de droite, qui examinera le projet de loi lundi en commission, puis mardi dans l'hémicycle.

Malgré le décalage du calendrier initial, du fait du retard pris au Palais Bourbon, le gouvernement espère toujours une entrée en vigueur de la loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal au 15 janvier.

Il faudra alors aux plus de 12 ans pouvoir justifier d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé.

07h33

Les manifestations des anti-pass sanitaire et opposants au vaccin contre le Covid-19 ont connu samedi un très net rebond en France, avec 105.200 participants, soit quatre fois plus que lors de la précédente mobilisation du 18 décembre, selon les autorités.

Ce sursaut de mobilisation intervient après des propos du président français Emmanuel Macron, qui a dit cette semaine vouloir "emmerder" les non-vaccinés".

07h14

Des dizaines de personnalités de Hong Kong, dont le chef de la police et le ministre des Finances, vont être autorisées à quitter leur quarantaine après qu'un des deux cas de Covid-19 détectés à une fête à laquelle ils participaient a été déclaré faux positif samedi.

07h01

La pandémie a fait plus de 5.478.486 morts dans le monde, selon le bilan de l'AFP samedi à 11H00 GMT. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 837.262 morts, suivis par le Brésil (619.937), l'Inde (483.463) et la Russie (315.400). Le Mexique a lui franchi vendredi la barre des 300.000 morts.

L'Organisation mondiale de la santé estime toutefois, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.