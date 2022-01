Zoo de Londres : la vidéo émouvante des premiers pas d'un bébé tigre

Filmé par les gardiens du zoo de Londres, ce petit félin, âgé d'un mois seulement, s'est aventuré pour la première fois à l'extérieur, marchant d'un pas encore hésitant mais surmontant tous les obstacles afin de retrouver sa mère.

Le 12 janvier, l'équipe de la Société zoologique de Londres (ZSL) a surpris le bébé tigre au moment où celui-ci se dirigeait d'un pas encore peu assuré à la poursuite de sa mère, à l'extérieur. Le lendemain, le zoo de la capitale britannique a partagé cette vidéo émouvante sur les réseaux sociaux.

Cute Alert! Brand new footage from our zookeepers shows our adorable month-old tiger cub taking it's very first wibbly-wobbly steps outside with proud mum Gaysha looking on... You're welcome! #ZSLZooBabies pic.twitter.com/V78ndpp1eb

