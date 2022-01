Prise d'otages dans une synagogue au Texas : le suspect est mort

Le suspect qui avait pris quatre personnes en otage, ce samedi 15 janvier, dans une synagogue de Colleyville, dans l'Etat du Texas, est «mort», a annoncé le chef de la police locale.

Les quatre victimes retenues ont été libérées saines et sauves.

«L’équipe de libération d’otages a pris d’assaut la synagogue» et «le suspect est mort», a déclaré M. Miller, au sortir d’une crise qui aura duré près de dix heures.

Selon les journalistes américains sur place, une forte explosion et des coups de feu avaient retenti dans la synagogue juste avant l’annonce de la mort du supect par le gouverneur du texas. Quelques heures plus tôt, alors que de longues heures de négociations avaient eu lieu entre la police et le ravisseur, un premier otage avait été libéré indemne.

Très vite, le président des Etats-Unis Joe Biden avait été informé d'une «prise d'otages en cours» ce samedi 15 janvier au Texas, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. «Il va continuer à recevoir des informations actualisées de son équipe», avait-t-elle tweeté alors que les forces de l'ordre négociaient.

.@POTUS has been briefed about the developing hostage situation in the Dallas area. He will continue to receive updates from his senior team as the situation develops. Senior members of the national security team are also in touch with federal law enforcement leadership.

— Jen Psaki (@PressSec) January 15, 2022