«Tu es mexicain et moche» : un devoir d'espagnol fait polémique aux Etats-Unis

Un devoir d'espagnol donné à des élèves d'un établissement de Williamsville, dans l'Etat de New York, crée la polémique aux Etats-Unis. Des parents d'élèves se sont plaints de phrases racistes à l'égard des latino-américains dans un exercice.

Les élèves de sixième de la Mill Middle School étaient ainsi invités à traduire en espagnol la phrase : «You (friendly) are Mexican and ugly», «tu es Mexicain et moche» en français.

Un peu plus loin dans l'exercice, il fallait traduire : «You (politely) are pretty and american», soit «vous êtes beau et américain».

Shocked at this Spanish homework assignment in Williamsville Central School District loaded with such blatant racism. Can we even begin to unpack all that is wrong here? Who is developing this curriculum & where is the oversight?@SheriRodman @karenvaites @Remarsh76 @GholdyM pic.twitter.com/wO8sjU5fkv

— Allison Wainick (@AJ_WFlo) January 11, 2022