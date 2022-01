Covid-19 : une prison américaine accusée d'avoir expérimenté l'ivermectine sur des détenus

Convaincus d'avoir été les cobayes d'une «expérimentation médicale», quatre détenus d'une prison de l'Arkansas, aux Etats-Unis, ont décidé d'engager des poursuites contre l'établissement pénitentiaire. Ils affirment que de l'ivermectine leur a été administrée à leur insu, pour traiter le Covid-19.

D'après leur plainte, ces quatre hommes ont été installés dans le «bloc de quarantaine» après avoir contracté la maladie au mois d'août. Ils auraient alors reçu, deux fois par jour, un «cocktail de médicaments» fourni par Robert Karas, le médecin de la prison. Selon les informations du Guardian, ce dernier aurait présenté ce traitement comme une simple association de «vitamines, antibiotiques et/ou stéroïdes».

We're suing!





The Washington County Detention Center did not use use safe and appropriate treatments for COVID-19. Instead, they used treatment warned against by the FDA - without the knowledge and consent of the patients. They must be held accountable.https://t.co/Ji1mGM2yUK pic.twitter.com/txhKO3L7po

— ACLU of Arkansas (@ArkansasACLU) January 13, 2022