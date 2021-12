Covid-19 : de plus en plus de clusters dans les prisons

La situation sanitaire des prisons inquiète les syndicats de surveillants pénitentiaires. Et pour cause : selon les derniers chiffres, 370 détenus sur 70.000 sont actuellement positifs au coronavirus. C'est 47 de plus en à peine cinq jours.

Le personnel des prisons est également touché avec 448 contaminations parmi les 40.000 membres du personnel.

La prison de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, a été identifiée comme un important foyer de contaminations.

Dans cet établissement, ce sont 110 cas qui ont à ce jour été détectés, alors que l'on compte 700 personnes sur place, détenus et surveillants confondus.