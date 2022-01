Le doyen de l’humanité est mort peu avant ses 113 ans

Le plus vieil être humain du monde officiellement connu est décédé. Le Guinness World Records a annoncé, ce mercredi 19 janvier, la mort de l’Espagnol Saturnino de la Fuente Garcia à l’âge de 112 ans et 341 jours.

Déclaré comme étant l’homme le plus vieux du monde à l’âge de 112 ans et 211 jours par l’organisation recensant les records mondiaux, le doyen de l’humanité avait 7 enfants, 14 petits-enfants et 22 petits-enfants.

Saturnino was born on 8th of February 1909 and passed away at his home in Spain.

— Guinness World Records (@GWR) January 19, 2022