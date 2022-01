Plus de 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde, selon une ONG

En 2021, plus de 360 millions de chrétiens ont été persécutés et discriminés en raison de leur foi, selon le rapport annuel de l'ONG Portes ouvertes publié ce mercredi.

«La persécution atteint un niveau record, dans un contexte de crise sanitaire mondiale, d'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan et de la plongée dans l'horreur pour les chrétiens victimes de jihadistes en Afrique subsaharienne», a affirmé Patrick Victor, directeur de Portes ouvertes France et Belgique, lors d'un point presse.

Cette ONG protestante publie chaque année un «index mondial» de la persécution des chrétiens, recensant toutes les atteintes, allant de l'«oppression quotidienne discrète» aux «violences les plus extrêmes».

Entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, «plus de 360 millions de chrétiens» (catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, pentecôtistes, etc.), issus de 76 pays, qui ont été «persécutés et discriminés», contre 340 millions en 2020, a rapporté l’ONG.

En 2021, 5.898 chrétiens ont été tués, soit une hausse de 24% par rapport à l'année précédente où 4.761 cas avaient été enregistrés. Huit chrétiens tués sur dix l'ont été au Nigeria.

Toujour PLUS DE CHRETIENS détenus pour leur foi

En outre, le nombre total d'églises fermées, attaquées, détruites est passé à 5.110 l'an dernier, contre 4.488 en 2020.

La Chine contribue à elle seule à 59% des fermetures. Ce pays «prolonge désormais son travail de sape en toute discrétion en utilisant la crise sanitaire. La manœuvre est simple : les églises sont fermées en même temps que les autres lieux accueillant du public lors des confinements. Ensuite, les autorités en profitent pour déclarer officiellement (leur) fermeture», selon l'ONG.

Portes ouvertes note également une augmentation de «44% du nombre de chrétiens détenus en raison de leur foi» (4.277 cas enregistrés en 2020, 6.175 cas en 2021). L'Inde (1.310), le Pakistan (au moins 1.000 détenus estimés) et la Chine (au moins 1.000 détenus estimés) sont les trois premiers.

Toutes persécutions confondues, l'Afghanistan est passé en tête de ce classement annuel, détrônant la Corée du Nord, en 2e position. Suivent la Somalie, la Libye, le Yémen, l'Erythrée, le Nigeria. En Afghanistan, la persécution a pris «une nouvelle dimension avec la prise de pouvoir des talibans», affirme l'ONG.

«Les talibans ont mis la main sur des documents permettant d'identifier certains convertis au christianisme. Ils les ont cherchés activement. Les hommes convertis sont tués sur le champ, les femmes ou les filles violées, ou mariées de force à de jeunes talibans», a déclaré Guillaume Guennec, autre responsable de Portes ouvertes.

L'ONG alerte aussi sur la situation de l'Inde, où «les extrémistes hindous se servent des réseaux sociaux (...) pour diffuser de fausses informations et des appels à la violence contre les minorités religieuses», contribuant au «climat d'intolérance».