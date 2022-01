Assaut de Daesh en Syrie : plus de 150 morts, des ados utilisés comme «boucliers humains»

Les forces kurdes ont déployé ce lundi des renforts et barré l'accès à Hassaké, en Syrie, après des combats avec des jihadistes qui ont fait plus de 150 morts dans et autour d'une prison où des centaines de mineurs sont toujours retenus.

Jeudi soir, plus d'une centaine de jihadistes de Daesh ont pris d'assaut la prison de Ghwayran avec l'aide de camions piégés et d'armes lourdes. Plusieurs jours de violents affrontements ont suivi autour et au sein même de la prison, située à Hassaké, dans le nord-est syrien.

Les combats ont diminué en intensité dimanche soir alors que les Forces démocratiques syriennes (FDS), dirigées par les Kurdes, et la coalition emmenée par les Etats-Unis consolident lundi leurs positions autour de la prison.

Les FDS ont accusé les combattants de Daesh d'utiliser comme «boucliers humains» des mineurs encore présents à l'intérieur de la prison.

L'Unicef appelle à l'aide

La présence de ces mineurs, qui étaient emprisonnés dans «un centre de réhabilitation» et qui sont désormais enfermés dans un dortoir, compromet l'avancée des FDS qui tentent de pénétrer dans la prison, ont-elles indiqué dans un communiqué.

Ces mineurs sont au nombre de 850 et certains n'ont que 12 ans, selon l'agence des Nations unies pour l'enfance (Unicef), qui a appelé à les protéger et qui a souligné le «risque que les enfants soient blessés ou recrutés de force», par Daesh.

45.000 personnes déplacées

Selon un nouveau bilan établi lundi par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), 154 personnes ont été tuées en cinq jours de combats entre forces kurdes et jihadistes, 102 jihadistes, 45 combattants kurdes et sept civils.

Des suites de cet assaut contre la prison de Ghwayran, près de 45.000 personnes ont fui leur domicile à Hassaké.