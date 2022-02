DIRECT - Coronavirus : les hospitalisations restent stables

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a dévoilé jeudi 20 janvier le calendrier de l'allègement des mesures de restrictions. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

19h56

Le nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 étaient stables ce mercredi, toujours supérieur à 32.000, tandis que les contaminations enregistrées refluaient sur une semaine, selon les chiffres publiés dans la soirée par les autorités sanitaires.

32.720 patients sont actuellement à l'hôpital avec un diagnostic Covid (dont 3.230 admissions ces dernières 24 heures) contre 32.894 mardi et 30.624 il y a une semaine, selon Santé publique France. Les services de soins critiques accueillaient pour leur part 3.700 patients (dont 366 admissions) contre 3.751 mardi et 3.712 il y a une semaine.

15h39

La Finlande va lever plusieurs de ses restrictions liées au Covid-19, dont les jauges pour les événements culturels et sportifs, à partir du 14 février, a annoncé mercredi le gouvernement qui prévoit une levée quasi-totale des mesures anti-Covid d'ici le 1er mars. Outre les jauges, les restaurants et les bars, qui doivent actuellement arrêter de vendre de d'alcool à 20 heures, pourront en servir jusqu'à 23 heures à compter de mi-février.

15h36

La Suisse estime que la crise du Covid-19 est en passe d'entrer dans sa phase endémique et donc plus gérable, et envisage de lever toutes les restrictions sanitaires d'ici mi-février. "Bien sûr la pandémie n'est pas finie mais nous voyons la lumière à l'horizon", a déclaré le président de la confédération helvétique, Ignazio Cassis, lors d'un point de presse mercredi.

13h11

Un nouveau protocole scolaire allégé sera annoncé «courant de semaine prochaine», a dit Gabriel Attal.

12H49

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé que l'état d'urgence sanitaire était décrété en Nouvelle-Calédonie.

10h20

Les autorités russes ont indiqué mercredi ne pas envisager de nouvelles restrictions contre l'épidémie de Covid-19, en dépit d'une envolée spectaculaire du nombre cas dans ce pays faiblement vacciné.

«Le système de santé tient le coup, la mortalité n'est pas plus élevée que lors des périodes que nous avons traversées ces deux dernières années», a déclaré Anna Popova, la cheffe de l'agence sanitaire russe Rospotrebnadzor.

8h40

Les personnes immunodéprimées, à risque de forme grave de Covid-19 et pour lesquelles la vaccination n'est pas assez efficace peuvent désormais obtenir gratuitement des masques FFP2 en pharmacie, selon un arrêté paru mercredi 2 février dans le Journal officiel.

Les personnes doivent présenter une prescription médical au pharmacien, pour recevoir 20 masques pour deux semaines ou 50 pour une durée d'un mois en une semaine.