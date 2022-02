Joe Biden annonce que le chef de Daesh a été «éliminé» par l'armée américaine

L'armée américaine a éliminé Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, le chef de l'organisation terroriste Daesh, a annoncé Joe Biden ce jeudi.

«Hier soir, sous ma direction, les forces militaires américaines ont entrepris avec succès une opération antiterroriste dans le nord-ouest de la Syrie pour protéger le peuple américain et nos alliés et rendre le monde plus sûr. Grâce à la compétence et à la bravoure de nos forces armées, nous avons éliminé du champ de bataille Abou Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, le chef de l'Etat islamique», a déclaré le président américain dans un communiqué.

Le chef de Daesh est mort dans la nuit de mercredi à jeudi en faisant exploser une bombe qu'il portait sur lui, a indiqué un haut-responsable de la Maison blanche, cité par l'AFP.

«Au début de l'opération, la cible terroriste a fait exploser une bombe qui l'a tué ainsi que des membres de sa propre famille dont des femmes et des enfants», a-t-il précisé.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022