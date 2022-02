Etats-Unis : un Afro-Américain de 22 ans tué par la police à Minneapolis

Deux ans après la mort de George Floyd qui avait suscité un vif émoi aux Etats-Unis, un nouvel Afro-Américain a été tué à Minneapolis par la police américaine.

Amir Locke, 22 ans, a été abattu mercredi matin dans un appartement de la ville. Sous la pression de la famille de la victime, la vidéo de l’assaut a été rendue public. Sur les images diffusées, on peut voir les policiers ouvrir avec une clé la porte, puis entrer et annoncer leur présence. Ils avancent peu à peu dans le salon et aperçoivent un homme allongé sur le canapé. Armé, ce dernier se redresse avant d’être abattu.

Attorneys for the family of a man shot and killed by Minneapolis police say that they have reviewed body camera footage of fatal shooting of Amir Locke and that it will be released tonight. https://t.co/4tfvXHdhyD

— Star Tribune (@StarTribune) February 4, 2022