Rencontre Emmanuel Macron-Vladimir Poutine : la gigantesque table du «rapprochement»

Emmanuel Macron était ce lundi à Moscou pour y rencontrer au Kremlin Vladimir Poutine et tenter d'amorcer une désescalade dans la crise ukrainienne.

Le 1er février, Viktor Orban s'était lui aussi rendu à Moscou, pour discuter avec le président russe. Comme Emmanuel Macron ce lundi, le Premier ministre hongrois s'était assis à la table monumentale à laquelle Vladimir Poutine reçoit les grands dignitaires étrangers. On se demande comment les invités arrivent à s'entendre !

À l'issue de leur rencontre, au cours de laquelle Poutine a fait montre d'une cordialité appuyée envers le Hongrois, ce dernier avait commencé sa conférence de presse en disant : «J'étais assis à la plus grande table de discussions que j'ai jamais vue.» Ce n'était pas tout à fait dit sur le ton d'une blague, mais plutôt d'un léger scepticisme sur la nécessité d'une telle installation! Il n'avait pas forcément à se plaindre, car à l'issue du sommet bilatéral de nombreux projets d'investissements russes, dans le nucléaire et le ferroviaire, ont été annoncés.

Par la suite, Viktor Orban a parlé à Emmanuel Macron au téléphone, dans un genre de débrief personnalisé. Aucune capitale européenne n'a d'ailleurs fustigé le Hongrois pour ce voyage qui aurait dû être vu comme un acte déloyal envers la solidarité des 27.

Une semaine plus tard, Emmanuel Macron s'est donc assis à la même place qu'Orban. Les discussions seront certainement beaucoup plus longues qu'avec Orban. L'on se demande si à un certain moment les deux vont occuper des divans plus confortables.

La fameuse table en question a, en tout cas, beaucoup amusé les internautes.

#Poutine quand ses conseillers lui ont dit que #Macron venait pour renverser la table. https://t.co/6noavHw4Zo — Elvis (@SlyBoss) February 7, 2022