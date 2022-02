Cristina Aranda, une célèbre influenceuse fitness, tuée par balles à 29 ans

L’influenceuse et coach sportive Cristina « Vita » Aranda est décédée dimanche 30 janvier après avoir reçu une balle perdue lors d’un festival de musique à San Bernardino au Paraguay.

Au moment du drame, la patronne du site de fitness Gym Virtual et de la marque de vêtements Vita Aranda Fit Club attendait son ancien compagnon et père de ses trois enfants, le footballeur Ivan Torres.

D’après les informations transmises par les autorités locales, les coups de feu ne la visaient pas. L’attaque, dont le motif n’est toujours pas connu, a fait deux morts et quatre blessés.

Aranda avait été emmenée à l'hôpital après avoir été abattue et est décédée après avoir été brièvement réanimée, a déclaré la directrice de l'hôpital national d'Itauguá, le Dr Yolanda González, à ABC TV. «Des tentatives ont été faites pour la réanimer pendant au moins 25 minutes après son arrêt cardiaque», est-il détaillé dans le Sun.

L'influenceuse s’était fait connaître du grand public en participant à une télé-réalité intitulée «Calle 7», quand elle avait 19 ans. 623.000 personnes étaient abonnées à son compte Instagram, où elle avait l’habitude de publier des photos d'elle et de ses enfants ainsi que des clips d'entraînement.

le père de ses enfants est inconsolable

Le mari d'Aranda, le footballeur professionnel paraguayen Iván «Tito» Torres, l'a pleurée sur Instagram. Le couple avait annoncé sa séparation après Noël l'année dernière, selon The Sun.

En légende d'un montage vidéo de plusieurs photos de celle qu'il a tant aimée, il a écrit : «C'est ainsi que je me souviendrai de toi mon amour, avec ce beau sourire et ce grand cœur. Je te promets que tu vas beaucoup me manquer, rien ne sera plus pareil sans toi, juste pour te remercier pour ces 11 années à mes côtés, de m'avoir appris à reconnaître mes erreurs, à pardonner, à croire, à être meilleur, à aimer inconditionnellement malgré les difficultés que nous avons eues (...) Tu m'as dit que tu voulais toucher le cœur de chaque femme et les impacter. Je sais que Dieu te l'a accordé et continuera à le faire, et MERCI pour ces trois enfants que tu m'as donnés, j'honorerai ton nom en donnant le meilleur de moi-même pour qu'ils te ressemblent. JE T'AIME».

Dans une autre publication, le joueur de l’Olimpia a posté des photos prises quelques instants avant le drame et a écrit en légende : «Une semaine après avoir été comme ça, à rire ensemble. Combien tu me manques mon amour, tu me manques à chaque instant. Malgré la douleur que je ressens à l'intérieur, je sais que d'en haut tu me donnes la force de continuer, cette même force que tu avais. Je remercie Dieu de m'avoir donné une grande femme ces 11 années. Un baiser au ciel».