Direct - Crise en Ukraine : La France déconseille à ses ressortissants de voyager dans le pays

La crise s'intensifie à l'Est. Suivez en direct toutes les informations sur les tensions entre l’Ukraine et la Russie, alors que les différents protagonistes multiplient les déploiements de troupes et les manoeuvres militaires.

L'essentiel à retenir

> La Russie a massé ces derniers mois quelque 100.000 soldats près de sa frontière avec l’Ukraine.

> La Russie souhaite que l’Ukraine s’engage à ne jamais rentrer dans l’Otan.

> Selon les Etats-Unis, une invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait «intervenir à tout moment».

22h32

Le président brésilien Jair Bolsonaro a confirmé samedi qu'il maintenait sa visite en Russie où il est attendu mardi, en dépit des tensions extrêmes autour de l'Ukraine où les Etats-Unis disent redouter une invasion russe imminente. Washington a exercé des pressions, selon divers analystes, pour que le Brésilien annule cette visite, centrée officiellement sur la promotion des relations commerciales bilatérales, tandis qu'une guerre menace en Europe.

Mais alors que les appels téléphoniques destinés à faire prévaloir la diplomatie se sont multipliés samedi entre les dirigeants occidentaux et la Russie sans faire baisser la tension, Jair Bolsonaro s'en est remis à Dieu. «Nous demandons à Dieu que règne la paix dans le monde pour notre bien à tous», a déclaré Bolsonaro à l'issue d'une interview sur une radio locale, tout en confirmant sa visite en Russie, prévue de mardi à jeudi.

22h11

Paris déconseille aux Français de voyager en Ukraine, a annoncé samedi son ministère des Affaires étrangères, sans pour autant recommander à ses ressortissants de quitter le sol ukrainien, contrairement à plusieurs autres pays européens. «Dans le contexte des tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l’Ukraine (...) il est formellement déconseillé de se rendre dans les zones frontalières du nord et de l’est du pays» et «il est conseillé de différer tous les déplacements en Ukraine», écrit le Quai d'Orsay sur son site, sous la rubrique «conseils aux voyageurs».

D'autres pays européens, parmi lesquels l'Allemagne, l'Italie, la Belgique ou les Pays-Bas, ont recommandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine dans un contexte de fortes tensions, Washington ayant affirmé vendredi qu'une invasion russe de l'Ukraine pourrait intervenir «à tout moment».

20h03

Le Kremlin a dénoncé une hystérie américaine à «l'apogée» après un appel entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden au sujet de l'Ukraine. «L'hystérie a atteint son apogée», a déclaré lors d'une conférence de presse Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de M. Poutine, tout en précisant que «les présidents ont convenu de poursuivre les contacts à tous les niveaux».

19h26

L'appel très attendu entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine samedi, pour désamorcer la tension autour du dossier ukrainien, n'a pas entraîné de «changement fondamental», a déclaré un responsable américain.

L'échange était «professionnel et riche et a duré un peu plus d'une heure. Il n'y a pas eu de changement fondamental dans la dynamique qu'on observe depuis maintenant plusieurs semaines», a affirmé devant des journalistes ce responsable sous le couvert de l'anonymat.

19h03

Le président américain Joe Biden a averti son homologue russe Vladimir Poutine des «répercussions sévères et rapides» que subirait Moscou en cas d'attaque de l'Ukraine, lors d'un appel téléphonique d'un peu plus d'une heure samedi entre les deux dirigeants, a annoncé la Maison Blanche.

Les Etats-Unis et leurs alliés «répondront de manière résolue et imposeront des répercussions sévères et rapides à la Russie» si cette dernière envahit l'Ukraine, a indiqué l'exécutif américain.

18h31

Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus samedi au téléphone pendant un peu plus d'une heure sur l'Ukraine, a annoncé la Maison Blanche. «L'appel sécurisé entre le président Biden et le président russe Poutine s'est terminé à 12H06 (17H06 GMT», a déclaré un responsable à l'issue de cet échange très attendu.

17h48

La compagnie aérienne KLM a annoncé samedi la suspension jusqu'à nouvel ordre des vols vers l'Ukraine à la suite du «code rouge» annoncé plus tôt aux voyageurs néerlandais, signifiant qu'il est trop dangereux de voyager dans ce pays.

«Le prochain vol vers la capitale Kiev était prévu ce soir, mais ne sera pas assuré», a déclaré KLM dans un communiqué, ajoutant que cette décision faisait «suite aux conseils de voyage ajustés au code rouge et à une analyse de sécurité approfondie».

17h06

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié de «spéculations provocatrices» les accusations contre la Russie quant à une invasion imminente de l'Ukraine, lors d'un entretien avec son homologue Emmanuel Macron samedi, selon un communiqué du Kremlin.

«Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont discuté de la situation liée aux spéculations provocatrices quant à une prétendue 'invasion russe' de l'Ukraine, qui s'accompagnent de livraisons d'ampleur d'armements modernes à ce pays», selon ce communiqué de la présidence russe.

Le Kremlin considère en outre que ces accusations et ces moyens militaires créent «les conditions préalables à de possibles actions agressives des forces ukrainiennes dans le Donbass», région de l'Est de l'Ukraine où la Russie soutient depuis huit ans des séparatistes armés.

16h49

«Les Ukrainiens vont résister»: enveloppés dans des drapeaux nationaux bleu et jaune, plusieurs milliers de personnes ont marché ce samedi dans le centre de Kiev pour montrer leur unité à l'heure où Washington multiplie les avertissements sur l'imminence d'une invasion russe.

16h18

Le président français Emmanuel Macron a averti samedi son homologue russe Vladimir Poutine qu'un «dialogue sincère n'était pas compatible avec une escalade» militaire à la frontière ukrainienne, a annoncé l'Elysée à l'issue d'un entretien de 1H40 entre les deux chefs d'Etat.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine «ont tous deux exprimé une volonté de poursuivre le dialogue» sur «les voies pour avancer sur la mise en œuvre des accords de Minsk» sur le Donbass et sur «les conditions de la sécurité et de la stabilité en Europe», a ajouté la présidence française.

Le président français s’est aussi «fait le relais des inquiétudes de ses partenaires européens et de ses alliés», a-t-elle précisé.

15h42

Les Etats-Unis ont ordonné le retrait des 160 soldats américains chargées d'entraîner les forces ukrainiennes pour les «repositionner ailleurs en Europe», a annoncé le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

C'est le ministre américain de la Défense Lloyd Austin qui a pris cette décision concernant ces soldats de la Garde nationale de Floride «en gardant à l'esprit la sûreté et la sécurité des effectifs», selon le communiqué.

15H23

Le président Emmanuel Macron s'est entretenu pendant 1H40 avec Vladimir Poutine pour tenter de faire baisser la tension dans la crise russo-ukrainienne, selon l'Elysée.

Cet entretien, entamé ce samedi à 12H30 (heure française), a précédé un appel qui doit avoir lieu plus tard entre le président américain Joe Biden et Vladimir Poutine.

14h14

Les avertissements américains quant à une attaque imminente de la Russie contre l'Ukraine «provoquent la panique et n'aident pas» les Ukrainiens, a dénoncé samedi le président Volodymyr Zelensky, cité par l'agence Interfax-Ukraine. «Actuellement, le meilleur ami de nos ennemis est la panique dans notre pays. Et toutes ces informations (quant à une attaque) ne font que provoquer la panique et ne nous aident pas», a-t-il dit lors d'un déplacement en province.

13h46

Les Pays-Bas conseillent à leur tour à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine et déconseillent les voyages dans ce pays, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères.

«La situation sécuritaire était déjà préoccupante, et s'est encore détériorée ces derniers jours», a déclaré dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères Wopke Hoekstra. «En concertation avec le divers alliés, je prends maintenant cette mesure et j'appelle tous les Néerlandais à quitter l'Ukraine», a-t-il ajouté dans un communiqué.

12h39

L'ambassade américaine à Kiev a ordonné samedi le retrait de son personnel non essentiel, Washington jugeant possible qu'une offensive russe contre l'Ukraine soit imminente.

«Aujourd'hui, le département d'Etat a ordonné le départ des employés américains non (essentiels) aux urgences de l'ambassade en raison d'informations continuant de faire état d'un renforcement de l'armée russe à la frontière avec l'Ukraine, indicateur d'une potentielle action militaire importante», a indiqué l'ambassade à Kiev sur Twitter.

12h30

Les ressortissants allemands dont la présence n'est pas «impérative» doivent «à court terme» quitter l'Ukraine, où un «conflit militaire n'est pas à exclure», a recommandé samedi le ministère des Affaires étrangères.

«Les tensions entre la Russie et l'Ukraine se sont encore accrues ces derniers jours en raison de la présence et des mouvements massifs d'unités militaires russes près des frontières ukrainiennes», relève le ministère allemand sur son site internet, prévenant dans ses «recommandations» aux voyageurs qu'«un conflit militaire n'est pas à exclure».

11h00

La Russie a commencé à réduire sa présence diplomatique en Ukraine, affirmant samedi craindre des «provocations» de la part des autorités ukrainiennes ou de «pays tiers». «Craignant de possibles provocations du régime de Kiev ou de pays tiers, nous avons en effet décidé d'une certaine optimisation du personnel des représentations russes en Ukraine», a dit la porte-parole de la diplomatie russe dans un communiqué, en réponse à une question de médias sur la réduction de sa présence chez son voisin pro-occidental.

10h47

Vladimir Poutine doit s'entretenir samedi au téléphone avec ses homologues américain et français, Washington estimant que la Russie, malgré ses multiples dénégations, pourrait envahir l'Ukraine «à tout moment». Et alors que de nombreux pays occidentaux demandaient à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine, la Russie a ajouté à l'inquiétude en annonçant y réduire son personnel diplomatique, arguant elle de possibles «provocations» occidentales ou de la part de Kiev.

08h59

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé qu'il s'entretiendrait avec son homologue russe Sergeï Lavrov samedi dans une ultime tentative d'empêcher une éventuelle invasion russe de l'Ukraine. «Nous continuons à voir des signes très troublants d'escalade russe, notamment l'arrivée de nouvelles forces aux frontières de l'Ukraine», a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse samedi aux Fidji.

08h57

La Belgique conseille à ses ressortissants de quitter l'Ukraine et déconseille les voyages dans ce pays, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères. «Il est vivement conseillé aux ressortissants qui se trouvent actuellement en Ukraine et dont la présence n'est pas absolument nécessaire de quitter le pays», précise le ministère sur son site.

08h51

La Russie a lancé samedi de nouvelles manoeuvres navales d'ampleur en Mer Noire tout en dénonçant l'«hystérie» américaine, Washington ayant déclaré craindre une invasion russe imminente de l'Ukraine. «Plus de 30 navires de la flotte de la mer Noire ont pris la mer depuis Sébastopol et Novorossiïsk selon le plan d'exercice», a indiqué samedi matin le ministère de la Défense.

07h58

Les Etats-Unis ont affirmé vendredi que la Russie pourrait envahir l'Ukraine «à tout moment» dans les prochains jours, ravivant plus que jamais le spectre d'une guerre en Europe dans une accélération dramatique des événements après une phase d'intenses tractations diplomatiques.

07h12

Le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine «se parleront samedi matin», à l'heure de la côte est des Etats-Unis, a indiqué à l'AFP un haut responsable de la Maison Blanche.