Covid-19 : un nouveau variant a été découvert chez des rats des égouts de New York, selon une étude

Une nouvelle étude menée par différents scientifiques universitaires américains a mis en évidence l'existence d'un nouveau variant du coronavirus chez des rats logés dans les égouts de la ville de New York (Etats-Unis). Ces derniers auraient pu être infectés par l'eau ou les excréments présents dans les eaux usées.

Mais ce qui inquiète aujourd'hui ces chercheurs, c'est que cette nouvelle souche pourrait être transmise par les rats à l'homme. Comme cela a pu être le cas lors des grandes épidémies passées, explique le Dailymail.

Dans cette étude parue le 3 février dernier dans la revue Nature, les chercheurs expliquent comment ils ont séquencé en profondeur les eaux usées de la ville. A l'issue de leurs recherches, différentes souches du covid-19 ont été découvertes, certaines provenant de l'homme et d'autres non-humaines, dont une serait issue du rat.

«Nous n'avons jamais détecté de virus vivant dans les eaux usées. Mais étant donné le volume des eaux usées et le nombre de rats, il est certainement possible qu'ils aient été infectés de cette façon», a expliqué John Dennehy, co-auteur de l'étude et virologue à Queensborough.

Transmissible à l'homme ?

Si la preuve de la circulation chez les rats n'a pas encore été établie, «l'un des changements d'acides aminés que nous observons dans le virus n'a pas été observé chez les patients. Jamais. Mais ce changement d'acides aminés a été observé dans un virus adapté aux rongeurs», a expliqué l'un des auteurs de l'étude.

Pour ces scientifiques, le prochain variant pourrait donc émerger chez les rats dans un premier temps. «L'observation est cohérente avec la possibilité que ces lignées soient dérivées d'un hôte animal tel qu'un rongeur», conclu ainsi l'étude.

Et cela inquiète les chercheurs car lorsqu'un virus trouve son chemin vers des animaux sauvages comme les chauves-souris, les oiseaux et les porcs, ces derniers ont la capacité de se transmettre ensuite le virus aux hommes.