Ukraine : la France appelle ses ressortissants à faire des stocks d'eau et de nourriture

Malgré d'incessantes négociations, la tension ne retombe pas à la frontière ukrainienne où des dizaines de milliers de soldats russes sont stationnés. L'ambassade de France en Ukraine appelle à la vigilance.

«Notre préoccupation demeure à un niveau élevé, voire très élevé. Les jours qui passent ne voient toujours pas la désescalade attendue et à laquelle nos autorités travaillent sans relâche», s'inquiète l'ambassadeur Etienne de Poncins dans un message publié sur le site de l'ambassade dimanche.

Dans ces conditions, la France conseille à ses ressortissants de différer «tous les déplacements vers l’Ukraine et non plus seulement les voyages non-essentiels». «Les zones frontalières sont formellement déconseillées. Nous appelons bien évidemment à une vigilance renforcée dans tout le pays», ajoute l'ambassadeur.

La France n'appelle pas encore ses ressortissants à quitter le pays

A ce stade, aucune «recommandation générale aux Français résidant en Ukraine de quitter le pays» n'a été formulée.

L'ambassade invite cependant les Français d'Ukraine à «préparer à toutes fins utiles quelques réserves d’eau, de nourriture et de vêtements chauds ainsi que de veiller à ce que le réservoir de (leur) véhicule soit plein».

Ce week-end, les tensions ont encore monté d'un cran, de nombreux pays occidentaux (dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni) ayant appelé leurs ressortissants à quitter l'Ukraine ou commencé à évacuer leurs ambassades.

Soucieux de préserver l'économie de son pays, le président Zelensky a appelé à se méfier des «prévisions apocalyptiques».

Le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé ce lundi à Kiev, avant de se rendre mardi à Moscou, afin de poursuivre les efforts diplomatiques en vue de désamorcer la crise qui dure depuis plusieurs semaines.