Italie : Tout savoir sur la «Quarta Mafia», l'organisation criminelle du nord des Pouilles

Jusqu'à présent sous-estimée, l'organisation criminelle «Quarta Mafia» commet des attentats désormais qualifiés d'«urgence nationale» en Italie.

Depuis le nord des Pouilles, dont elle est originaire, elle gangrène désormais l'administration locale et les commerces producteurs de richesse.

Sa montée en puissance est multifactorielle : l'omertà, la complaisance de la société civile du sud-est de la Péninsule, ainsi qu'un emplacement géographique stratégique ont concouru à son ascension, aussi ultra-violente... que discrète.

Que désigne la Mafia ?

Si cette organisation criminelle a su phagocyter la région des Pouilles tout en se faisant plus ou moins oublier, c'est d'abord parce que -de longues années durant- l'attention de la Botte était ailleurs. Avec une apparition estimée des premiers systèmes mafieux pendant la période du Risorgimento (l'unification italienne, entre 1859 et 1871), l'histoire de l'Italie moderne est empreinte de ces économies souterraines.

Aujourd'hui galvaudé, le terme de mafia se réfère d'abord stricto sensu à la mafia sicilienne. Partie d'une Sicile rurale et pauvre, la mafia se popularise, d'autant plus qu'elle s'exporte, de pair avec l'émigration italienne du début du XXème siècle aux Etats-Unis. C'est cette même histoire que mettra en image le réalisateur Francis Ford Coppola dans le film Le Parrain, en 1972. Le film, qui voit les acteurs Marlon Brando et Al Pacino camper le père et le fils du clan Corleone, famille mafieuse d'origine sicilienne ayant la mainmise sur New York, est aujourd'hui considéré comme un des chefs d'oeuvres du cinéma mondial.

Simultanément à l'écriture du mythe cinématographique, en Italie, les organisations criminelles continuent de proliférer, partout où la population s'appauvrit. Elles s'affrontent également entre organisations rivales, trouvant un terrain fertile dans tout le Sud de la péninsule, moins industrialisé que le Nord, et historiquement plus rural.

«Quarta» comme «quatrième»

La «Quarta Mafia» qui fait actuellement régner la terreur dans les Pouilles est donc une sorte de quatrième chapitre d'un livre commencé il y a longtemps. La mafia est devenue un terme générique, utilisé pour la désigner par ceux qui la combattent. En Sicile, c'est majoritairement Cosa Nostra qui s'impose. Autour de Naples et dans toute la région Campanie, la Camorra règne. Elle sera également mise en scène dans la série Gomorra, tirée du roman éponyme de l'écrivain et journaliste italien Roberto Saviano.

Quant à la région Calabre, elle est pendant de nombreuses années en proie à la 'Ndrangheta. Cette dernière, qui connaîtra son âge d'or ces trente dernières années, après avoir supplanté Cosa Nostra et la Camorra - est actuellement au centre d'un procès tentaculaire... Long de deux ans et réunissant 300 accusés, soit relativement peu pour définitivement la démanteler.

Ombre et Omertà

La «Quarta mafia» s'est développée grâce à l'ombre que lui faisaient jusqu'alors ses rivales. Le phénomène est fréquent, et c'est d'ailleurs celui dont a bénéficié la N'Drangheta. Beaucoup moins connue et crainte que la Camorra napolitaine ou Cosa Nostra, l'organisation criminelle calabraise aurait réussi à cumuler, selon la justice italienne, un chiffre d'affaires annuel de 50 milliards d'euros... devenant ainsi l'organisation criminelle la plus riche d'Italie.

Encore plus sous-évaluée, la «Quarta Mafia» des Pouilles est devenue aujourd'hui surpuissante, du pied du massif montagneux du Gargano, jusqu'à la ville de Foggia et sa province. Depuis août 2021, Foggia n'a d'ailleurs plus d'édile ni de conseil municipal. Tout a été dissous, en raison d'infiltrations mafieuses qui faussaient appels d'offres et élections. Elle sont aussi soupçonnées de corrompre des élus. Dans la région, cinq autres communes sont concernées par cette même décision de justice.

La configuration de la région, composée de terrains vallonnés et de chemins escarpés, n'aide pas. Elle dissuade ainsi les plus excentrés d'aller porter plainte contre les intimidations. Enfin, dans ces zones où l'influence de la religion catholique demeure très présente, le recrutement se fait dès l'enfance : certains enfants étant enrôlés dans l'organisation par le sacrement de la première communion, grâce à des «parrains»... qui n'auront jamais aussi mal porté leur nom. Avec une présence aussi enracinée, l'omertà se mue parfois en véritable secret de polichinelle, laissant les autorités sans aide extérieure pour désamorcer les modes de pensée.

Un emplacement géostratégique

A la différence des autres organisations, la «Quarta Mafia» possède un lien plus ou moins avéré avec le grand banditisme (trafic de drogue, trafic d'armes) serbe et monténégrin. Depuis les Balkans, d'autres groupes de criminalité organisée ont jeté leur dévolu depuis quelques années sur le trafic de drogues en provenance d'Amérique du Sud.

Une fenêtre de tir largement à portée de main pour la «Quarta Mafia» qui, comme ses voisins, démontre un fonctionnement ultra-violent. Depuis janvier 2022, entre attentats et crimes de sang, le «mostro a quattro teste» (en italien, monstre à quatre têtes) a répandu dans les villes de Foggia, San Severo et Vieste, une dizaine de bombes - en à peine dix jours.