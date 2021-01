Italie : un procès hors norme s'ouvre contre des mafieux

Les chiffres sont affolants. 355 accusés, deux ans de procès, 900 témoins... En Italie, un procès contre la Ndrangheta calabraise, l'une des mafias les plus puissantes du pays, va s'ouvrir ce 13 janvier.

Parmi les personnes qui seront sur le banc des accusés, l'on retrouve toutes sortes de gens, allant du politicien au policier en passant par des hommes d'affaires et, surtout, Luigi Mancuso, chef du clan Mancuso leader de cette mafia. Pour l'anecdote, il aura fallu trois heures pour lire les noms des accusés lors d'une audience préliminaire. Pour réussir à organiser un événement judiciaire de cette ampleur, 58 témoins à charge ont accepté de témoigner en brisant la loi du silence.

Les arrestations ont eu lieu en décembre 2019, dans quatre pays différents à savoir l'Italie, l'Allemagne, la Suisse et la Bulgarie. Compte tenu du nombre impressionnant d'accusés, les chefs d'accusation sont très variés. On retrouve des personnes inculpées pour trafic de drogue, et d'autres pour abus de pouvoir, association mafieuse ou encore meurtre.

Le parquet a justifié la mise en place d'un «maxi-procès» plutôt que des centaines de procès séparés en raison des imbrications dans plusieurs affaires. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce genre de pratique a lieu en Italie, même si cette fois-ci, les proportions surprennent. En effet, il faut remonter à 1986 pour voir un procès d'une envergure plus importante. La justice italienne avait alors mis en accusation la Cosa nostra sicilienne à Palerme. 338 personnes avaient été condamnées.

Reste à savoir quelles seront les conclusions de celui de la Ndrangheta calabraise. Nicola Lo Torto, avocat de la défense, a assuré que «si le procès n'aboutit pas à de nombreuses condamnations, il sera considéré comme un échec». Federico Varese, professeur de Criminologie à l'université d'Oxford, reste cependant lucide. «On peut jeter des mafieux en prison, mais si on n'arrache pas les racines à l'origine de leur existence, ils se reproduiront tout simplement», a-t-il expliqué. Reste à savoir si des mesures en ce sens seront prises.

A voir aussi