Belgique : vers une semaine de travail de 4 jours ?

Plus de souplesse pour organiser sa semaine de travail tout en réalisant le même nombre d'heures. Présenté ce mardi 15 février par le Premier ministre Alexander De Croo, le nouveau projet de réforme du marché du travail en Belgique a ouvert la voie à la semaine de quatre jours dans les entreprises.

Via un communiqué, Alexander De Croo a présenté un projet de réformes, qui sera examiné par les partenaires sociaux puis par le Parlement, contenant de nombreuses mesures pour assouplir le marché du travail en Belgique. L’objectif fixé par l’exécutif belge est clair : atteindre un taux d’emploi de 80% en 2030, contre 71% actuellement.

Alors qu’une initiative sera testée dans une cinquantaine d’entreprises du Royaume-Uni dès juin, le gouvernement belge a fait part de son intention d’intégrer la semaine de quatre jours au code du travail.

«Les personnes qui le souhaitent pourront travailler plus d'heures par jour en échange d'un jour de congé supplémentaire pendant la semaine. Ainsi, elles pourront effectuer un travail à temps plein en quatre jours», a expliqué le leader de la coalition gouvernementale.

Pour donner plus de flexibilité aux salariés, cette proposition permettrait de travailler «un peu plus une semaine et un peu moins la suivante, ce qui offre une certaine souplesse aux personnes en situation de coparentalité», a poursuivi Alexander De Croo.

L’accord de l’employeur requis

Afin de limiter les abus, le gouvernement belge a opté pour une limite de 45 heures maximum de travail par semaine et pour un accord obligatoire donné par l’employeur pour profiter de ce système. Néanmoins, ce dernier devra justifier son refus en cas d’opposition sur ce sujet avec l’un de ses salariés.

D’autres mesures permettant une meilleure flexibilité du marché du travail ont été proposées par l'exécutif belge, comme l’institutionnalisation du «droit à la déconnexion», des dispositifs favorisant le retour à l’emploi des personnes licenciées et une extension du droit à la formation, grimpant de 3 à 5 jours par an pour chaque employé. Demandé depuis longtemps par de nombreux employeurs, l’assouplissement du travail de nuit, notamment dans le secteur de la distribution, sera favorisé.

D’après l’OCDE, la moyenne hebdomadaire de travail en Belgique est de 35,5 heures, contre 36,3 heures en Grande-Bretagne, 36,5 heures en France et 38,7 heures aux Etats-Unis.